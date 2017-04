Wraz z rozwojem technologii LED pojawiają się nowe konstrukcje opraw, które wypierają dotychczas stosowane tradycyjne oprawy oświetleniowe. Firma Ledvance oferuje nowe rodzaje opraw LED, które mogą być stosowane zamiast tradycyjnych opraw z żarówkami halogenowymi, świetlówkami kompaktowymi, świetlówkami liniowymi i lampami wyładowczymi. Rozwiązania te pozwalają uzyskać duże oszczędności w kosztach eksploatacji oświetlenia.

Asortyment opraw Ledvance obejmuje szeroką gamę produktów do różnych zastosowań, co zapewnia możliwość wybrania odpowiedniego typu oprawy do oświetlenia różnych miejsc. Oprawy Ledvance można podzielić na wiele grup pod względem konstrukcji i obszaru ich zastosowania. Do rozwiązań przeznaczonych do oświetlenia wewnętrznego można zaliczyć oprawy typu Downlight LED, Spot LED, Panel LED, Linear, Surface Circular. Do oświetlenia zewnętrznego i przemysłowego zaliczają się oprawy typu DampProof LED, HighBay LED, Floodlight LED. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, wszystkie produkty cechuje wysoka skuteczność świetlna, wydajność, oszczędność w kosztach eksploatacji oświetlenia oraz trwałość – od 30 tys. do 50 tys. godzin. W zależności od modelu, producent udziela na oprawy od 3 do nawet 5 lat gwarancji.

Ledvance Downlight

Ledvance Downlight (rys. 2) to oprawy LED o mocy 14, 25 oraz 35 W. Stanowią one bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw typu downlight (2 x 18 W, 2 x 26 W i 2 x 42 W), a ich zastosowanie może przynieść nawet do 60% oszczędności w kosztach eksploatacji oświetlenia. Są bardzo proste w montażu, a dzięki zewnętrznemu zasilaczowi dołączanemu do zestawu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla wielu systemów oświetleniowych. Szczególnie polecane są do zastosowań w przestrzeniach publicznych – na klatkach schodowych, w sklepach, korytarzach i holach.

Ledvance Spot LED

Oprawy Ledvance Spot LED (rys. 3) są bezpośrednim zamiennikiem punktowych lamp halogenowych o mocach 35, 50 i 75 W. Zapewniają do 90% oszczędności kosztów eksploatacji oświetlenia w porównaniu z ich tradycyjnymi zamiennikami. Oprawy dostępne są w wersjach o mocy 4,5 / 6,5 / 7 / 8 W, a ich strumień świetlny osiąga nawet 720 lumenów. Skutecznie rozświetlą miejsca w barach, restauracjach, galeriach, muzeach, pokojach hotelowych, a także wnętrzach mieszkań.

Ledvance Panel LED

Ledvance Panel LED (rys. 4) to powierzchniowe oprawy zapewniające wolne od olśnienia i równomierne oświetlenie. Ich wzornictwo, oparte na płaskiej, aluminiowej obudowie (o wysokości tylko 10,5 mm) oraz białej, matowej ramce, bardzo dobrze sprawdzi się w nowoczesnych biurach, salach konferencyjnych, recepcjach i holach. Oprawy te można montować bezpośrednio w sufitach podwieszanych, zwieszać lub montować powierzchniowo za pomocą przeznaczonych do tego akcesoriów. Do biur szczególnie polecane są wersje o stopniu redukcji olśnienia UGR < 19, co skutecznie zwiększa komfort pracy. Zastosowanie modeli Panel LED zamiast tradycyjnych świetlówkowych opraw może przynieść do 50% oszczędności kosztów eksploatacji oświetlenia.

Ledvance Linear LED

Oprawy Ledvance Linear LED (rys. 5) to liniowe oprawy oświetleniowe umożliwiające tworzenie linii i struktur świetlnych (nawet do 10 opraw).

Oferowane są w różnych długościach i mocach: 4 W (300 mm), 8 W i 10 W (600 mm), 14 W i 20 W (1200 mm) oraz 25 W (1500 mm), a także w wersji z włącznikiem lub bez. Produkty z tej grupy najlepiej spełnią swoją rolę jako oświetlenie wnęk, półek, korytarzy, a także jako światło akcentujące.

Ledvance Surface Circular LED

Modele Ledvance Surface Circular LED (rys. 6) są okrągłymi oprawami do montażu natynkowego, wytwarzającymi równomierne oświetlenie. Matowy klosz zapewnia bardzo miękkie i niewywołujące olśnienia światło. Oprawy są dostępne w odmianach o mocy 18 i 24 W, a ich zastosowanie zapewnia nawet do 55% oszczędności kosztów eksploatacji oświetlenia w porównaniu do opraw świetlówkowych. Ponadto, dostępna wersja z czujnikiem ruchu i światła dziennego pozwala na dalsze zmniejszenie kosztów związanych z oświetleniem. Najpopularniejszymi obszarami zastosowań opraw Surface Circular są korytarze, hole, klatki schodowe, a także – dzięki klasie ochrony IP44 – miejsca narażone na występowanie wilgoci, np. łazienki.

Oświetlenie przemysłowe – Ledvance DampProof

Do zastosowań w oświetleniu przemysłowym (hale fabryczne, magazyny, garaże, warsztaty) oraz obszarach szczególnie narażonych na wilgoć przeznaczone są oprawy typu Ledvance DampProof (rys. 7). Dzięki zintegrowaniu modułu LED z konstrukcją oprawy wyeliminowano ryzyko występowania zakłóceń elektromagnetycznych. DampProof są proste w instalacji, a do ich podłączenia nie są potrzebne jakiekolwiek narzędzia. Zapewniają równomierny i szeroki kąt rozsyłu światła. Oprawy występują w różnych wersjach długości i mocy: 21 i 39 W (1 200 mm), 30 i 55 W (1 500 mm) i pozwalają nawet o połowę zmniejszyć koszty eksploatacji oświetlenia.

Duże obiekty – Ledvance HighBay LED

Do dużych powierzchni (hale, magazyny, porty lotnicze) dedykowane są produkty z serii Ledvance HighBay LED (rys. 8) – bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do lamp rtęciowych o mocy 250 i 400 W. W zależności od wysokości montażu (6-14 m) oprawy HighBay LED oferują różny strumień świetlny (nawet do 22 000 lm) oraz kąt rozsyłu światła. Modele z tej grupy są także przystosowane do pracy w ekstremalnych temperaturach – od -30 do +50oC. Są dostępne w dwóch barwach światła: 4 000 K i 6 500 K.

Oświetlenie zewnętrzne – naświetlacze Floodlight

Rodzinę opraw Ledvance zamykają naświetlacze Floodlight (rys. 9) do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym (IP65). Dzięki konstrukcji klosza z hartowanego szkła znacznie zmniejszono występowanie olśnienia. Oprawy są dostępne w czterech kształtach, sześciu poziomach mocy – 10, 20, 50, 100, 150 i 200 W – oraz dwóch kolorach obudowy (czarnym i białym). Modele Floodlight zapewniają aż do 90% oszczędności kosztów eksploatacji w porównaniu z oprawami do lamp wyładowczych.

Podsumowanie

Wszystkie oprawy LED Ledvance charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, ujednoliconym dla każdej rodziny produktów. Produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadają wszystkie istotne certyfikaty i homologacje. Oprawy wyposażone są wyłącznie w wysokiej jakości moduły LED, w najwyższych klasach efektywności energetycznej (A, A+ i A++).

Opracowano

na podstawie materiałów

firmy Ledvance