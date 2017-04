Rozstrzygnięto Konkurs na Osobowość Roku 2016. Jednym ze nagrodzonych jest Jacek Różański, redaktor naczelny Magazynu Elektrosystemy, który zwyciężył w kategorii “otoczenie biznesu”.

W trakcie gali otwarcia XXV Międzynarodowych Targów Światło 2017 i XV Międzynarodowych Targów Elektrotechnika 2017 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Osobowość Roku 2016.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC).

Celem Konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce. Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. W tym roku tytuły przyznano po raz pierwszy. Do nagrody nominowane były następujące osoby: Marek Hartman, Tadeusz Żaba (kategoria “nauka”), Piotr Pętlak, Robert Olsztyn, Stanisław Rosa, Wojciech Dzida (kategoria “gospodarka”) oraz Jacek Silski i Jacek Różański (kategoria “otoczenie biznesu”).

Osobowości Roku 2016

Zwycięzcami pierwszej edycji konkursu zostali Marek Hartman (kategoria “nauka”), Stanisław Rosa (kategoria “biznes”) oraz Jacek Różański (kategoria “otoczenie biznesu”).

Marek Hartman : wykładowca na Akademii Morskiej w Gdyni, wieloletni dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Elektrotechniki. Członek SEP i External Professor of Glamorgan University, Walia. Członek Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego PAN oraz Corresponding Member and Fellow of IEE.



Stanisław Rosa : menedżer, organizator, twórca Zakładu Produkcyjnego ZPSO „Rosa" specjalizującego się głównie w produkcji aluminiowych słupów oświetleniowych według własnego, opatentowanego, sposobu produkcji. Produkty firmy sprzedawane są zarówno w Polsce jak i zagranicą. Można je spotkać na ulicach prawie 60 krajów na całym świecie.



Jacek Różański: Od początku lat 90. działa na rynku wydawniczym i reklamowym. Wydawca i redaktor naczelny miesięczników: Elektrosystemy i Systemy Instalacyjne oraz portali branżowych: www.elektrosystemy.pl i www.systemy.instalacyjne.pl.

– Bardzo się cieszę z otrzymanego wyróżnienia i gratuluję pozostałym nominowanym oraz zwycięzcom. Nagroda cieszy tym bardziej, iż jest przyznawana przez organizacje mające istotny wpływ na kształtowanie branży, w której działa również nasze wydawnictwo. Tytuł Osobowości Roku 2016 to także dowód, że to co robimy już od 18 lat jest słuszne i mobilizuje nas do dalszej wytężonej pracy – oznajmia Jacek Różański.

Informacje o Konkursie Osobowość Roku 2016 dostępne są na stronach internetowych organizatorów: www.osobowoscroku.pl; www.kige.pl; www.piib.pl; pse.waw.pl; www.pzpo.pl; www.sep.com.pl; www.pirc.org.pl.