ABB przejmuje B&R, największego na świecie niezależnego dostawcę specjalizującego się w rozwiązaniach produktowych i oprogramowania opartych o nową architekturę dla sektora automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych. Transakcja powinna zostać sfinalizowana latem bieżącego roku.

Spółka B&R – założona w roku 1979 przez Erwina Berneckera i Josefa Rainera – ma swoją siedzibę w austriackim Eggelsbergu. Zatrudnia ponad 3 tys. osób, w tym około 1 tys. pracowników w obszarze badań i rozwoju oraz inżynierów aplikacji. Firma działa w 70 krajach, a jej sprzedaż w latach 2015 –2016 przekroczyła 600 mln USD na rynku automatyzacji maszyn i linii produkcyjnych wartym 20 mld USD. Efektem połączenia będzie kompleksowa oferta dla klientów z branży automatyki przemysłowej. Oferta ta zintegruje innowacyjne produkty, oprogramowanie i rozwiązania z zakresu nowoczesnej automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych, w których specjalizuje się B&R, z globalną ofertą ABB w zakresie robotyki, automatyzacji procesów, cyfryzacji i elektryfikacji.

Dzięki przejęciu ABB poszerzy swoją ofertę cyfrową poprzez połączenie portfolio rozwiązań cyfrowych – ABB Ability – z platformami aplikacji i oprogramowania spółki B&R, jej obszerną bazą zainstalowaną, bazą klientów oraz projektowanymi na zamówienie rozwiązaniami automatyki.

– B&R jest perełką w świecie automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych, a możliwość połączenia obu firm to okazja, która się nie powtórzy. To przełom dla ABB, ponieważ B&R uzupełni od dawna istniejącą lukę w ofercie ABB z zakresu automatyki. Staniemy się jedynym dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej oferującym klientom pełne spektrum technologii i oprogramowania dla pomiarów, sterowania, napędzania, robotyki, cyfryzacji i elektryfikacji. To przejęcie doskonale wpisuje się w naszą strategię Next Level. Dzięki naszej wyjątkowej ofercie cyfrowej, a także zainstalowanej bazie obejmującej ponad 70 mln urządzeń połączonych z siecią, 70 tys. systemów sterowania, a obecnie również ponad 3 mln zautomatyzowanych maszyn i 27 tys. instalacji fabrycznych na świecie, oferujemy naszej połączonej globalnej bazie klientów olbrzymie możliwości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa – oznajmia Ulrich Spiesshofer, prezes Grupy ABB.

Oferty obu firm uzupełniają się. ABB jest dostawcą rozwiązań dla klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury. B&R to dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych w takich branżach, jak produkcja tworzyw sztucznych, opakowań oraz żywności i napojów.

W momencie sfinalizowania transakcji B&R stanie się częścią Dywizji Automatyki Przemysłowej ABB jako nowa globalna jednostka biznesowa – Machine & Factory Automation – którą pokieruje obecny dyrektor zarządzający Hans Wimmer. ABB będzie stopniowo uzupełniać ofertę nowej jednostki biznesowej o swoją działalność w zakresie sterowników PLC i serwonapędów. Jednocześnie zaangażuje się w dalszy rozwój B&R, podkreślając znaczenie średnioterminowego planu sprzedażowego, który zakłada przekroczenie poziomu 1 mld USD.