Innowacyjny projekt „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”, którego liderem jest Apator Control, wstępuje w decydującą fazę realizacji.

29 marca 2017 roku w warszawskim Instytucie Elektrotechniki odbyło się sympozjum poświęcone projektowi Gekon: „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”.

W spotkaniu, którego organizatorem był Apator Control, udział wzięli konsorcjanci projektu: Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Zielonogórski, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Instytut Elektrotechniki, a także przedstawiciele innych ośrodków badawczych oraz biznesu.

System S2SP

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie systemu zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych (S2SP – Shore to Ship Power) wraz z mobilnymi terminalami zasilającymi umiejscawianymi u nadbrzeży w zależności od potrzeb. Terminal na przewoźnej platformie będzie wyposażany w systemy podawania kabla zasilającego na statek.

Zdaniem Apator Control, jest to innowacyjny projekt, którego stosowanie niesie ze sobą wiele korzyści. Ogranicza emisję spalin, redukuje zanieczyszczenia i hałas, a co za tym idzie korzystnie wpływa na środowisko. To również oszczędności finansowe, a także możliwości wykorzystania magazynów energii z lądu.

Obecnie projekt wchodzi już w decydującą fazę realizacji. System S2SP wyróżnia się sposobem i możliwościami dystrybucji energii elektrycznej. Składa się z kontenera oraz mobilnego terminala przyłączeniowego na przewoźnej platformie oraz innych podzespołów, w tym: aparatury łączeniowej, sterowników, interfejsów komunikacyjnych. Opracowywany system będzie charakteryzował się możliwością synchronizacji z siecią okrętową zarówno ze statku (typową) jak i z lądu (auto-synchronizacja). Auto-synchronizacja tranzystorowych przekształtników DC/AC pozwoli przy tym na równoległą pracę oddzielnych terminali, co zasadniczo wyróżni rozwiązanie od aktualnych analogów zagranicznych.

Apator Control

Apator Control to firma inżynieryjna, wchodząca w skład Grupy Apator. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów automatyki napędowej, układów rozdzielczo-sterowniczych oraz ich wdrażaniu w przemyśle. Główne obszary działalności firmy to: inżynieria zasilania i rozdziału energii; inżynieria napędów i sterowania; moduły i komponenty; wiedza i wsparcie.