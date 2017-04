Praktyczne podejście i nastawienie na konkretne rozwiązania – tak firma Rittal chce się zaprezentować się na targach w Hanowerze w 2017 r. Zgodnie z hasłem „Nasze kompetencje. Twoje korzyści” – producent stawia czoła aktualnym wyzwaniom stojącym przed konstruktorami urządzeń, użytkownikami i menadżerami IT.

W ramach ekspozycji Rittal skupi się na tematyce Przemysłu 4.0 wraz z IT oraz na zagadnieniach dostępności maszyn, bezpieczeństwa eksploatacji, efektywności energetycznej, a także na efektywnych procesach konstruowania i zamawiania.

Przemysł 4.0

W obrębie zagadnienia „Przemysł 4.0” firma pokaże, w jaki sposób klimatyzatory mogą się komunikować z systemami nadrzędnymi. Wśród atrakcji produktowych znajdzie się m.in. nowy system szyn zbiorczych RiLine Compact oraz nowe chillery Blue e+. Pytania, na które odpowie prezentacja, to: w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wdrażać osiągnięcia Przemysłu 4.0 oraz jak szybko i łatwo budować centra danych? Jak można skutecznie chronić urządzenia i ludzi przed zagrożeniami? Jak zapewnić przejrzyste zużycie prądu i jak je wyraźnie zmniejszyć? Jak być na bieżąco z normami? Jak można przyspieszyć procesy konstruowania i zamawiania oraz jak zautomatyzować procesy produkcji?

Poszczególnym tematom będą towarzyszyć krótkie prelekcje oraz dyskusje z ekspertami.

Prezentacja z udziałem Siemens MindSphere i IBM Watson

Podczas osobnej prezentacji Rittal przedstawi możliwości zwiększenia dostępności maszyn dzięki zastosowaniu inteligentnych produktów. Pokazane zostaną możliwości wymiany informacji pomiędzy klimatyzatorami Blue e+ a nowym modułem komunikacyjnym z systemami nadrzędnymi, które spełniają wszystkie warunki do realizacji monitorowania stanów, analizy błędów i przewidywania napraw dla scenariuszy IoT. Kolejny aspekt prezentacji obejmie zagadnienie, w jaki sposób dostarczanie danych urządzeń na platformie IoT Siemens MindSphere oraz ich analiza w chmurowej aplikacji Data Analytics IBM Watson mogą się przyczynić do samouczącej się, inteligentnej konserwacji.

Najważniejsze nowości: RiLine Compact i chiller Blue e+

Na targach w Hanowerze Rittal przedstawi także liczne atrakcje produktowe. Jako nowość firma zaprezentuje system dystrybucji mocy RiLine Compact. Ten kompaktowy system szyn zbiorczych do urządzeń sterowniczych i rozdzielczych o maksymalnym natężeniu prądu do 125 A zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia przed dotykiem. Dodatkowo producent wprowadza także serię nowych, szybszych zacisków przyłączeniowych do przewodów w systemie szyn zbiorczych. W rozwiązaniu zastosowano technologię push-in z zaciskami sprężystymi do szybkiego i beznarzędziowego montażu oraz podłączania przewodów na szynach zbiorczych.



Inne nowości to m.in. chillery Blue e+ do chłodzenia maszyn i szaf sterowniczych. W oparciu o sukces klimatyzatorów Blue e+ z oszczędnościami energii do 75%, technologia Rittal wraz komponentami została po raz pierwszy zastosowana także w chillerach przemysłowych. Nowe urządzenia są wyposażone technologie inwerterowe DC oraz Microchannel, dysponują zakresem mocy od 1 do 6 kW i oferują dużą dokładność temperatury ± 0,5 K.

Kolejną atrakcją będą zintegrowane rozwiązania chłodzenia z technologią Blue e+ , nowe oświetlenie systemowe LED, szafa IoT do przemysłowych zastosowań typu „Internet rzeczy” oraz prezentacja na żywo zastosowań High Performance Computing. Rittal przedstawi też poszerzoną ofertę narzędzi oraz maszyn do automatyzacji w budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej. W Hanowerze firma pokaże m.in. nowy automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do automatycznego konfekcjonowania przewodów.

Na podstawie materiałów firmy Rittal

www.rittal.com