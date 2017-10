Opisywanie przewodów, ka­bli, aparatów elektrycznych czy złączy w przypadku konserwacji oraz prac związanych z utrzymaniem ruchu często odbywa się bez wcześniejszego planowania i w różnych miejscach. W takich sytuacjach potrzebne jest uniwersalne i mobilne rozwiązanie drukujące, pozwalające na swobodną pracę w terenie. Do tego rodzaju zadań przeznaczona jest drukarka termotransferowa Thermofox – inteligentne urządzenie o niewielkich rozmiarach. Drukarka oferuje proste wprowadzanie danych bezpośrednio z klawiatury lub po podłączeniu przez komputer do oprogramowania Clip Project Marking. Posiada dużą ilości znaków specjalnych oraz pamięć wewnętrzną, która pozwala zapamiętać do 20 projektów. Dodatkowo można wygenerować aż osiem różnych typów kodów kreskowych. Szeroki zakres materiałów opisowych do 24 mm szerokości i aż 8 m długości, w tym rurek termokurczliwych o średnicy przewodu 9,5 mm lub naklejek z owijką zabezpieczającą na kable, pozwala na kompleksowe oznaczenie przewodów, kabli, urządzeń, złączy oraz aparatów i instalacji. System automatycznego rozpoznawania materiałów minimalizuje możliwość popełnienia błędu i oszczędza czas. Drukarka posiada własny akumulatorek lub może być zasilana za pomocą zwykłych baterii.

