Vestas otrzymał zamówienie na dostawy turbin na potrzeby budowy największej farmy wiatrowej w Meksyku – Reynosa III. W ramach kontraktu duński producent dostarczy 133 urządzenia o mocy 3,45 MW każde, co daje łączną moc około 424 MW. Spółka będzie również odpowiedzialna za 15-letnią obsługę serwisową turbin z wykorzystaniem autorskiego programu Active Output Management 5000 (AOM5000). Rozpoczęcie dostaw ma nastąpić w końcówce bieżącego roku, zaś oddanie do użytku parku wiatrowego planowane jest w roku 2018.

Farma wiatrowa Reynosa III powstanie w stanie Tamaulipas w północno-wschodniej części kraju. Projekt zostanie zrealizowany przez spółkę Zuma Energía, która do tej pory zakończyła projekty wiatrowe o łącznej mocy 9 GW w 11 krajach, m.in. w Meksyku, USA, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Gwatemali, Hondurasie i Chile.

Vestas jest pionierem meksykańskiego rynku energetyki wiatrowej. Spółka w 1994 roku zainstalowała pierwszą działającą komercyjnie turbinę wiatrową w tym kraju. Dzięki najnowszemu zamówieniu moc zamontowanych i będących w budowie wiatraków duńskiego producenta w Meksyku sięga już ponad 1,5 GW.