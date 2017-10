Spółka Tepco z Japonii przezwyciężyła wszelkie przeszkody formalne dla uzyskania zgody na ponowne uruchomienie dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa, największego obiektu tego typu w Japonii, który znajduje się w prefekturze Niigata.

Azjatycka Władza Regulacji Jądrowej (ANRA) wyraziła zgodę na ponowne uruchomienie dwóch z siedmiu reaktorów elektrowni. Zostały one wyłączone z użytku po katastrofie w elektrowni Fukushima w 2011 roku. Obecnie Japonia analizuje możliwość powrotu do energetyki jądrowej, a jej władze deklarują, że nie obędzie się bez niej przynajmniej do 2030 roku.

Po ocenie nowych standardów bezpieczeństwa wprowadzonych po Fukushimie, do pracy wróciły już cztery reaktory wycofane z użytku przez Agencję Regulacji Jądrowych. To Sendai 1 i 2 oraz Takahama 3 i 4. Dołączą do nich dwa bloki Elektrowni Kashiwazaki-Kariwa. Obecnie nieaktywna Kashiwazaki-Kariwa wykorzystuje technologię BWR (reaktor wodny wrzący) znaną z Fukushimy, ale dwa nowe bloki wprowadzą bardziej nowoczesną ABWR (zaawansowany reaktor wodny wrzący).

Instalacja w Kashiwazaki pracuje od kwietnia 1985 roku. Składa się z siedmiu reaktorów oddawanych do użytku stopniowo – w 1985, 1996, 1997 roku. Reaktor 1 elektrowni wykorzystuje technologię BWR typu kolbowego. Reaktory 2-5 to BWR typu dzwonowego. Reaktory 6 i 7 wykorzystują technologię ABWR tupu cylindrycznego. Technologia ABWR została dostarczona do Kashiwazaki przez firmy Toshiba, Hitachi i General Electric. Reaktory 6 i 7 w przeciwieństwie do poprzedników o mocy 1100 MWe mają moc 1356 MWe. Łączna moc jednostek to 8212 MWe.

Ze względu na wyłączenie reaktorów były możliwe prace konserwacyjne i modernizacyjne. Wzmocniono konstrukcję kominów, także rury zostały wzbogacone o dodatkowe wsporniki oraz izolacje wodoodporne przy ich łączeniu z budynkami. Drzwi do kluczowych obszarów elektrowni zostały wyposażone o instalacje wodoodporne na wypadek, gdyby woda z tsunami miała wedrzeć się do środka obiektu.