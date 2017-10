Lampy LED wypierają wiele wcześniejszych źródeł światła, jednak w środowisku przemysłowym często okazują się zbyt mało odporne na przepięcia. Rodzina ograniczników BLT firmy Phoenix Contact pozwala optymalne chronić wszelkie aplikacje ledowe. BLT-T2 zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań w instalacjach oświetleniowych ulic, tuneli jak i obiektów, w tym hal przemysłowych. Aparaty posiadają zaciski umożliwiające przyłączenie odgałęźne jak i przelotowe, co ułatwia łączenie w lampie. Własne wskaźniki statusu jak i możliwość sygnalizacji uszkodzenia poprzez wyłączenie lampy upraszczają serwis. BLT to ogra­niczniki typu 2 i typu 3. Zdolność odprowadzania prądów 5 kA 8/20 przy niskim poziomie ochrony znacząco wspiera długość życia lamp LED. Uzyskana dzięki aparatom wysoka wytrzymałość izolacji lampy poszerza możliwe zastosowania i ogranicza koszty eksploatacyjne. W zależności od potrzeb można zastosować rozwiązania dla urządzeń o klasach izolacji I oraz II. Niewielkie wymiary jak i eliptyczne otwory ułatwiają montaż mechaniczny w dowolnym miejscu.

