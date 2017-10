Hermetyczne oprawy LED Smart [3] firmy Gewiss zostały opracowane i są produkowane we Włoszech. Cechują się estetyką, niskim zużyciem energii, odpornością na uderzenia, szczelnością IP69 oraz szybką i łatwą instalacją. Konstrukcja i geometria opraw zostały zaplanowane z myślą o uzyskaniu kompaktowych wymiarów. Modele Smart [3] pozwalają na zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% w porównaniu z oprawami tradycyjnymi. Dzięki mlecznej (opalizowanej) lub przezroczystej osłonie i podłużnym krawędziom produkt sprawdzi się nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale i w miejscach, gdzie wymagana jest dbałość o komfort wizualny. Korpus opraw jest ­­wykonany w całości z poliwęglanu, dzięki czemu urządzenie może być instalowane w środowiskach związanych z przetwórstwem żywności (HACCP, BRC, dyrektywy IFS). Inne obszary zastosowań, to pomieszczenia wilgotne i z dużą ilością kurzu, parkingi i garaże, zadaszone miejsca na zewnątrz, magazyny, ciągi komunikacyjne, supermarkety, stacje kolejowe, terminale autobusowe czy centra handlowe.

Oprawy są dostępne w trzech wersjach:

• Smart [3] – do montażu na wysokości do 4 metrów, IP69, IK08, długości 800, 1200 i 1600 mm, dostępne także z funkcją ściemniania DALI,

• Smart [3] S – oprawy o mocy 67 W dostępne w jednym rozmiarze 1600 mm, strumień świetlny ponad 8000 lm,

• Smart [3] C – kompaktowy model o wysokiej efektywności, moc 35 W, strumień świetlny ponad 4000 lm, skuteczność świetlna 116 lm/W w wersji z przezroczystą osłoną, długość 800 i 1200 mm.

