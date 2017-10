Mowion to nowa na rynku marka osprzętu instalacyjnego, stworzona przez firmę Kanlux. Produkty, podzielone na cztery serie, uwzględniają różnorodne potrzeby instalacyjne i aranżacyjne. Nazwa marki odwołuje się do ruchu (ang. move) – nawiązując zarówno do łatwości obsługi osprzętu, jak i do elastycznych możliwości zarządzania instalacją elektryczną, w tym m.in. oświetleniem.

Do dyspozycji użytkowników są cztery serie osprzętu elektroinstalacyjnego marki Mowion – Logi, Domo, Tekno i Biuro. Każda z grup produktów jest dostosowana do różnych oczekiwań funkcjonalnych.



Rys. 1. Gniazda z podstawowej serii Logi

Seria Logi

Logi (rys. 1) to podstawowa seria podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego. Prosta, a zarazem niebanalna linia stylistyczna produktów zapewnia możliwość dopasowania do większości wnętrz. Elementy serii Logi są dostępne w czterech barwach: białej, grafitowej, kremowej i srebrnej. Jest to podstawowa seria marki Mowion, którą z powodzeniem można zastosować w projektach inwestycyjnych, w budownictwie publicznym, komercyjnym jak i mieszkaniowym. Seria Logi to system wieloramkowy, w pionie dostępne są ramki do 4-krotnej, w poziomie do 5-krotnej. Mechanizmy oferują standardowe rozwiązania w zakresie zacisków – łączniki oraz gniazda zasilające posiadają tradycyjne zaciski śrubowe, które pozwalają na trwałe podłączenie przewodów. Rozwiązania techniczne i materiał zastosowany w serii pozwoliły stworzyć produkty charakteryzujące się wysoką jakością przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.



Rys. 2. Seria Domo oferuje szerokie możliwości aranżacyjne

Seria Domo

Seria Domo (rys. 2) jest dedykowana przede wszystkim do użytku mieszkaniowego oraz do wyposażania przestrzeni, gdzie na równi z funkcjonalnością liczy się również design. Charakteryzuje się subtelną i oryginalną linią stylistyczną, która pozwala estetycznie uzupełnić wystrój wnętrza. Dzięki dodatkowym elementom wzorniczym produkty oferują szerokie możliwości aranżacyjne. Paleta sześciu barw łączników i gniazd sieciowych – biały, kremowy, perłowy, grafitowy, srebrny i szampański – zapewnia możliwości skomponowania zestawów o indywidualnym charakterze, dokładnie dopasowanych do wystroju. O dodatkowych możliwościach dekoracyjnych serii decyduje także ozdobna ramka wewnętrzna – jej kolor można łatwo zmieniać, np. wraz z wymianą dodatków w pomieszczeniu. Ozdobne ramki wewnętrzne są dostępne są 12 kolorach: białym, kremowym, srebrnym, grafitowym, szampańskim, perłowym, jasnym niebieskim, różowym, złotym, szarym, żółtym, ciemnym zielonym oraz w barwie chromu.

Prócz atrakcyjnego wzornictwa producent zadbał również o rozwiązania praktyczne, ułatwiające konfigurację i montaż. Domo to system wieloramkowy – w pionie możliwe jest zastosowanie ramki do maksymalnie 4-krotnej, w poziomie do 5-krotnej. Łączniki z zaciskami typu „szybkozłączka” zapewniają sprawny i łatwy montaż instalacji do 10AX, natomiast gniazda zasilające wyposażone w zaciski śrubowe dają pewność poprawnego i trwałego podłączenia przewodów do 16 A. Produkty z grupy Domo są wykonane z wysokiej jakości tworzywa typu PC (przyciski i ramki) odpornego na temperaturę do 850oC oraz specjalnego stopu miedzi fosforobrązu (94% miedzi dla styków prądowych). Twardość stopu zapewnia bardzo dobre trzymanie wtyczek przy mechanizmach gniazd zasilających. Dodatkowym atutem jest dużo niższa ilość generowanego ciepła. Dzięki temu nie następuje przegrzewanie się styków, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Srebrzenia styków są wykonane ze stopu AgNi 90/10 zgodnie z normą IEC.

Inne cechy tej serii, istotne przy montażu, to:

• dużo więcej miejsca na podłączenie przewodów w puszce,

• ochrona przed bezpośrednim dotykiem części czynnych przewodzących prąd,

• cztery otwory montażowe,

• znaczniki do pozycjonowania przy montażu ramki wielokrotnej.



Rys. 3. Osprzęt Mowion z seri Tekno

Tekno

Kolejna grupa rozwiązań – Tekno – to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, przeznaczona przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz, ze względu na wysoki stopień szczelności – IP54. Parametr ten oznacza, że produkty są pyłoodporne, a także woda rozbryzgiwana z różnych kierunków na osłonę produktu nie wywołuje szkodliwych skutków. Solidna konstrukcja oraz prosta kolorystyka (czarny klawisz i szara obudowa) to cechy serii, które zapewniają dopasowanie produktów do pomieszczeń typu garaż, altana oraz pozwalają na umieszczenie ich na zewnętrznych ścianach budynków.



Rys. 4. Elementy osprzętu z serii Biuro

Biuro

Seria Biuro jest przeznaczona przede wszystkim do pomieszczeń biurowych. Jest to praktyczny i funkcjonalny system modułowy przeznaczony do montażu w ramkach 45 x 45. System Biuro charakteryzuje się elastycznymi możliwościami instalacji w systemie ramkowym (ramka 4-krotna uniwersalna, specjalny adapter). Oferuje również możliwość montażu w puszkach i kanałach elektroinstalacyjnych systemu 45 x 45. Łączniki oraz gniazda zasilające są wyposażone w zaciski śrubowe – tradycyjne rozwiązanie, które zapewnia poprawne i trwałe podłączenie przewodów. Standardowo produkty oferowane są w kolorze białym. Inne wersje kolorystyczne są dostępne na indywidualne zamówienie.



Rys. 5. Przykładowe kolorystyki pomieszczenia w narzędziu Wizualizer

Konfiguracja

Marce Mowion poświęcona jest strona internetowa www.mowion.pl. Oprócz prezentacji całego portfolio produktowego, witryna oferuje specjalne narzędzie – Wizualizer – które pomaga dobrać osprzęt elektroinstalacyjny do konkretnego wnętrza. Wizualizacja uwzględnia m.in. kolor ścian i podłogi, charakter pomieszczenia (kolorystyka dodatków, styl) oraz funkcje osprzętu (rys. 5). Kolejne narzędzie – Konfigurator – ułatwia skompletowanie i zamówienie wszystkich niezbędnych elementów.

Opracowano na podstawie

materiałów firmy Kanlux