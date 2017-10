Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zainicjowała projekt Elektro ScaleUp, którego celem jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce. Jest nim konkurs na akcelerator skierowany do młodych i dynamicznych firm. Dzięki niemu PARP nawiąże współpracę z ponad 30 startupami i przeznaczy 10 milionów złotych na ich rozwój. Nabór wniosków dla akceleratorów rusza 19 października i potrwa do 7 listopada 2017 roku.

Głównym celem realizacji pilotażu jest zwiększenie podaży startupów w branży elektromobilności oraz pomoc w zdobyciu pierwszego przełomowego zlecenia w tej branży, które będzie odpowiadało na potrzeby dużego klienta biznesowego.

Program Elektro ScaleUp ma składać się z kilku elementów. Pierwszym z nich będzie wsparcie młodych firm przez mentorów i ekspertów z branży. Drugim ma być umożliwienie startupom dostępu do liderów polskiego rynku elektromobilności, a w trzecim przewiduje się dofinansowanie w wysokości od 100 do 500 tysięcy złotych. Firmy będą mogły przeznaczyć te fundusze na rozwój projektów i wdrażanie technologii na rodzimym rynku. Merytorycznie i finansowo w projekcie będą uczestniczyć średnie i duże firmy, ponieważ to one będą odbiorcami innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez startupy. Mają one wyłożyć minimum 1 milion złotych.

Długofalowym celem realizacji pilotażu jest wykreowanie akceleratora branżowego skoncentrowanego na technologiach elektromobilnych, który będzie w stanie, także po okresie realizacji projektu, stać się hubem innowacji dla branży oraz kluczowym podmiotem ekosystemu docelowo finansowanym ze środków prywatnych.

Pilotaż Elektro ScaleUp jest programem realizowanym w ramach rządowego programu wspierającego rozwój startupów „Start in Poland” oraz jest projektem wpisującym się w programy szczegółowe

E-Samochód oraz E-Bus „Programu Rozwoju Elektromobilności”, koordynowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii.