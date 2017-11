Smart [4], Smart [3], Astrid, Smart [Pro], Road [5], Street [O3] to systemy oświetleniowe firmy Gewiss mogące obsłużyć dowolne aplikacje, dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb użytkowników. Wspólnym mianownikiem dla prezentowanych rozwiązań jest wysoka efektywność oraz ograniczenie zużycia energii.

Najbardziej rozpoznawalne wymiary strategii firmy Gewiss w zakresie rozwiązań oświetleniowych to gotowość do eksperymentowania z nowymi materiałami i technologiami, spójna, globalna wizja koncepcji oświetlenia i dopasowanie estetyki do projektu. Dzięki swojemu podejściu firma stała się partnerem w projektowaniu licznych systemów oświetleniowych, dostosowanych do wymogów różnorodnych środowisk – od wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań dla zastosowań przemysłowych i handlowych, poprzez obiekty użyteczności publicznej i obiekty sportowe, do oświetlenia ulicznego. Oferta oświetlenia Gewiss obejmuje projektory architektoniczne, urządzenia mieszkaniowe/miejskie, urządzenia drogowe i miejskie, oprawy ścienne, podłogowe i modułowe. Wyróżniające cechy wszystkich produktów, to wysoka wydajność, oszczędność energii i podejście zapewniające ochronę środowiska.



Rys. 1. Oprawa przemysłowa LED Smart [4]

Oświetlenie inteligentne

Smart [4] (rys. 1) – rodzina opraw przemysłowych LED – jest głównym przedstawicielem segmentu opraw Gewiss klasyfikowanego jako oświetlenie inteligentne (ang. Smart Lighting). Koncepcja tych rozwiązań polega na budowie zoptymalizowanych systemów, w których światło jest wytwarzane i wykorzystywane z maksymalną wydajnością. Wszystkie komponenty Smart [4] powstają na linii produkcyjnej spełniającej parametry ustalone w pakiecie klimatyczno-energetycznym Komisji Europejskiej 20/20/20. Dzięki technologii LED oszczędność energii waha się od 50 do 80%, a poprawa komfortu wizualnego jest odczuwalna natychmiast. Oprawy Smart [4] są dostępne zarówno w wersji pionowej jak i poziomej, mogą być użyte jako projektory, a także zmienić się w oprawy sufitowe. Modele z tej grupy są kompaktowe, łatwe do zainstalowania i trwałe. Asortyment obejmuje kombinację sześciu różnych optyk, zapewniając bardzo dobre parametry oświetlenia pod względem wskaźnika oddawania barw i kontroli strumienia świetlnego w zakresie od 2 800 do 25 500 lumenów. Po zakończeniu cyklu życia każdy element oprawy w 100% nadaje się do recyklingu, co oznacza niewielki negatywny wpływ produktu na środowisko.

Oprawa Smart [4] 2.1 HLO

W skład serii Smart [4] wchodzi również jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie wersja: Smart [4] 2.1 HLO, która osiąga strumień świetlny o wartości nawet do 30 000 lm. W rezultacie instalator i użytkownik końcowy mogą korzystać z większej wydajności oświetlenia, uzyskanej dzięki podwójnemu efektowi: mniejszej ilości zainstalowanych opraw oraz lepszego utrzymania mocy światła przez dłuższy czas (od L80B05 do 120 000 godzin).



Rys. 2. Szczelna oprawa Smart [3]

Szczelne oprawy Smart [3]

Smart [3] (rys. 2) to wodoszczelna oprawa LED do zastosowań w instalacjach o wysokości do 4 metrów. Oprócz posiadania wszystkich zalet Smart [4], seria ta zapewnia większą odporność na uderzenia i oferuje jeszcze prostszy system montażu. Oprawy oświetleniowe Smart [3] wyróżniają się wysokim poziomem ochrony przed przedostawaniem się pyłu i cieczy (IP69) oraz estetyką nawiązującą do włoskiego designu. Dopracowane wzornictwo – nietypowe dla produktów przemysłowych – sprawia, że produkty mogą być wykorzystane nie tylko w środowisku przemysłowym, takim jak zakłady produkcyjne i magazyny, ale także w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach dla personelu.



Rys. 3. System oświetlenia hali przemysłowej w oparciu o rozwiązania firmy Gewiss



Seria ta została niedawno rozszerzona o dwie nowe wersje:

• Smart [3] S – do montażu na sufitach szczególnie wysokich pomieszczeń (powyżej 4 metrów) – dzięki emisji światła na poziomie ponad 8000 lm,

• Smart [3] C – zwarty, kompaktowy model optymalizujący efektywność energetyczną w odniesieniu do lm/W i oferujący rozwiązania oświetleniowe o wysokich osiągach – dla przykładu wersja 800 mm wymaga mniejszej mocy 35 W, ale oferuje wysoki strumień świetlny – ponad 4000 lm.



Rys. 4. Smart [Pro] – wysokowydajny system oświetlenia dla obiektów sportowych o wieloletniej trwałości

Przestrzenie publiczne, drogi, parkingi, obiekty sportowe

Oferta opraw oświetleniowych Gewiss obejmuje również rozwiązania zewnętrzne, na place, parkingi, drogi oraz obiekty sportowe. W przypadku tego ostatniego zastosowania firma Gewiss opracowała serię Smart [Pro] (rys. 4) – wysokowydajny system oświetlenia dla obiektów sportowych, o wieloletniej trwałości (L80 B10, do 167 000 lm). Lampy zaprojektowano w taki sposób, aby wytrzymywały oddziaływanie niekorzystnych warunków meteorologicznych. Seria Smart [Pro] oferuje wszelkie zalety rozwiązań Gewiss pod kątem bezpieczeństwa, komfortu wizualnego, oszczędności energii i wszechstronności.



Rys. 5. Oprawa uliczna Street [O3]

Oprawy uliczne Street [O3]

Te same cechy charakteryzują również serię Street [O3] (rys. 5) dla oświetlenia ulicznego i terenów sąsiednich (otwarte przestrzenie i place manewrowe). W tym przypadku oprawa łączy wydajność energetyczną, możliwość zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i staranność projektową. Street [O3] jest dostępna w wersjach od dwóch (32 LED) do pięciu (80 LED) modułów LED.



Rys. 6. Oprawa drogowa Road [5]

Oprawa drogowa Road [5]

W celu zapewnienia pełnej palety produktów dla infrastruktury zewnętrznej, Gewiss oferuje także oprawę drogową Road [5] (rys. 6) – dla użytkowników poszukujących zaawansowanych technologii, oszczędności energii i łatwych w instalacji rozwiązań. Oprawa Road [5] oferuje różne stopnie dystrybucji światła i może być optymalnym wyborem dla wszystkich ośrodków miejskich, od wielkich metropolii po małe miasta. Oprawa jest lekka i praktyczna, co sprawia, że proces instalacji i konserwacji jest łatwiejszy, bardziej płynny i szybszy.



Rys. 7. Hala sportowa oświetlona z użyciem rozwiązań firmy Gewiss



Rys. 8. Oprawa Astrid dla biur, hoteli, recepcji i innych pomieszczenia wspólnych sektora komercyjnego

Oprawy Astrid dla sektora handlowego

Ofertę Gewiss uzupełniają nowe systemy podtynkowych oraz natynkowych opraw oświetleniowych LED dla sektora handlowego – seria Astrid (rys. 8). W odpowiedzi na najnowsze wymagania branży oświetleniowej, seria ta zapewnia wysoki poziom oświetlenia, oszczędności w zużyciu energii oraz dobry komfort wizualny. Ponadto oferuje wygodę i trwałość w środowisku pracy, a dzięki zastosowanemu wzornictwu nadaje pomieszczeniom przyjemny i elegancki charakter.

Oprawy Astrid są dostępne w wielu kolorach i kształtach. Zostały zaprojektowane z myślą o różnych obszarach zastosowań, takich jak biura czy hotele, recepcje i wszelkie pomieszczenia wspólne sektora komercyjnego. Dostępne są dwa rodzaje optyki: szeroka wiązka i wąska wiązka dla bardziej precyzyjnego, akcentowanego oświetlenia.

Opracowano na podstawie

materiałów firmy Gewiss