W ramach prac przy budowie nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu zainstalowano ważący blisko 120 ton generator, który będzie jednym z kluczowych elementów turbozespołu produkującego energię elektryczną w nowym zakładzie. Równolegle na budowie rozpoczął się montaż galerii skośnej paliwa stałego, która będzie służyła do podawania węgla i paliwa alternatywnego bezpośrednio do wielopaliwowego kotła elektrociepłowni. Zgodnie z planem budowa nowej elektrociepłowni o wartości 870 milionów złotych ma się zakończyć pod koniec 2018 roku.

Prace związane z montażem nowoczesnego turbozespołu, który będzie odpowiadał za produkcję energii elektrycznej, ruszyły już we wrześniu. Będący jego podstawowym elementem generator o mocy 90 MVA ze względu na swoje gabaryty musiał zostać dostarczony na plac budowy w późnych godzinach nocnych, tak aby nie blokować ruchu kołowego i nie narazić mieszkańców na ewentualne niedogodności. Po dostawie generatora na budowę, zgodnie z zakładanym harmonogramem, urządzenie zostało zainstalowane w miejscu docelowym.

– Ze względu na rozmiar i wagę generatora jego transport oraz późniejszy montaż były bardzo skomplikowane, jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się go zainstalować bez przeszkód w miejscu docelowym. Montaż generatora to kolejny kamień milowy, który przybliża nas do otwarcia nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu pod koniec 2018 roku, zgodnie z zakładanym wcześniej harmonogramem – podkreśla Kamila Zybura-Pluta, manager projektu z Fortum.

Równolegle na placu budowy rozpoczęły się dostawy i montaż kolejnych elementów ponadgabarytowych, które utworzą galerię skośną paliwa stałego. Będzie ona służyć do transportowania paliw, czyli węgla i paliwa alternatywnego, bezpośrednio do kotła nowoczesnej elektrociepłowni. Ponadto w ostatnim czasie rozpoczęto również montaż stacji demineralizacji wody i układu sprzężonego powietrza, jak również szereg prac instalacyjnych w zakresie sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Prace na budowie nowej elektrociepłowni Fortum mają się zakończyć do jesieni 2018 roku. Zakładane łączne koszty budowy wyniosą około 870 milionów złotych, a docelowo zakład będzie produkował ekologiczne ciepło sieciowe dla 70 000 gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.