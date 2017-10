Philips Lighting wdrożył inteligentny system do zdalnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki technologii LED i systemowi sterowania oprawami Philips CityTouch miasta obniżyły wydatki za energię elektryczną o około 70 proc. Realizacja inwestycji została przeprowadzona przez operatora infrastruktury oświetleniowej, firmę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Inteligentne oświetlenie to kolejny projekt smart city realizowany na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Tym razem celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa w miastach, pozyskanie oszczędności i nowych możliwości monitorowania infrastruktury oświetleniowej.

– Większość obszaru objętego inwestycją na terenie Ostrowa Wielkopolskiego to osiedla domów jednorodzinnych, czyli miejsca szczególne dla mieszkańców, w których chcą się czuć pewnie i bezpiecznie, niezależnie od pory dnia. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na inwestycję w nowoczesne oświetlenie LED, aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W sumie na terenie aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej w ramach projektu zmodernizowano około 2000 opraw konwencjonalnych, zastępując je energooszczędnymi w technologii LED. Dzięki systemowi Philips CityTouch każdą z nich można swobodnie sterować z poziomu urządzenia mobilnego.

– Nowe technologie zmieniły sposób zarządzania zasobami miejskimi. To, co kiedyś zajmowało nam kilka dni, dziś możemy zrealizować w kilka godzin. Wystarczy porównać proces diagnozowania i naprawiania usterek. Jeśli lampa przestanie działać, dojdzie do jej uszkodzenia, sama poinformuje o tym system – wyjaśnia Maciej Witczak, prezes spółki OUID z Kalisza, odpowiedzialnej za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

Funkcjonalność systemu pozwala także na stałe kontrolowanie parametrów oświetleniowych i ich dopasowywanie do zmieniających się okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Z analiz Philips Lighting wynika, że już sama wymiana opraw konwencjonalnych na LED generuje 50% spadek kosztów za energię elektryczną, a dzięki inteligentnemu systemowi CityTouch wydatki można obniżyć o dodatkowe 20%. Pozyskane oszczędności to szansa dla samorządów na wdrożenie kolejnych innowacji miejskich, poprawiając komfort i jakość życia w miastach.