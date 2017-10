Firma Northvolt zbuduje największą fabrykę akumulatorów w Europie na północy Szwecji w Skelleftea. Budowa może ruszyć pod koniec przyszłego roku. Wybór tej lokalizacji wynika z dostępu do surowców, które są wydobywane w tym regionie i które zostaną wykorzystane do produkcji baterii oraz dostępu do taniej energii odnawialnej dzięki pobliskim elektrowniom wodnym.

Oprócz fabryki w Skelleftea Northvolt uruchomi w innej szwedzkiej lokalizacji, w Västeras, centrum badawczo rozwojowe. W fabryce w Skelleftea pracę znajdzie około 2-2,5 tys. osób. Natomiast w dziale R&D w Västeras ma pracować 300-400 inżynierów.

Uruchomienie pierwszych demonstracyjnych linii produkcyjnych w Västeras ma nastąpić w roku 2019. Rok później ruszyć ma produkcja w Skelleftea. Początkowo Northvolt chce tam produkować w skali roku baterie o pojemności 8 GWh, a w roku 2023 produkcja ma wzrosnąć do docelowego poziomu 32 GWh. Dla porównania uruchamiana w Nevadzie przez Teslę „Gigafactory” ma osiągnąć zdolność produkcyjną rzędu 35 GWh.

Szwedzka wytwórnia ma produkować znacznie więcej baterii niż fabryka budowana pod Wrocławiem przez LG Chem. Koreańczycy chcą zatrudnić w podwrocławskiej fabryce około 2,5 tys. pracowników i wytwarzać rocznie baterie do 100 tys. samochodów, co daje szacunkowy roczny potencjał produkcji na poziomie 4 GWh. Fabrykę o potencjale produkcji baterii na poziomie 34 GWh uruchomić chce niemieckie konsorcjum TerraE. Wstępne plany mówią jednak dopiero o roku 2028.

Na razie Northvolt zbiera fundusze na uruchomienie produkcji. Według wstępnych szacunków na uruchomienie pilotażowych linii produkcyjnych potrzeba 80-100 mln euro, a na całą inwestycję Szwedzi chcą zebrać około 4 mld euro.