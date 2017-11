Notowana na warszawskim parkiecie Grupa Inter Rao Lietuva poprawiła w pierwszym półroczu przychody. Zysk oraz marża netto były jednak niższy niż przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inter Rao Lietuva w okresie styczeń-czerwiec 2017 wzrosły rok do roku o 5,7% do ponad 87,5 mln euro. Wzrost ten nastąpił dzięki większemu wolumenowi handlu energią oraz korzystnym warunkom meteorologicznym, które wsparły produkcję i sprzedaż energii elektrycznej z należącej do grupy farmy wiatrowej Vydmantai (Litwa). Większy wolumen obrotu wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży energii na rynku litewskim oraz w łotewskiej spółce zależnej, co jest efektem nowych umów sprzedaży zawartych z klientami.

W pierwszym półroczu 2017 zysk netto grupy wyniósł 4,8 mln euro w porównaniu do 5,9 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża netto zmalała do 5,5% wobec 7,1% rok wcześniej.