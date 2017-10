Po trzech kwartałach 2017 roku szwedzka grupa energetyczna Vattenfall zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 4,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale EBITDA oraz zyski grupy wzrosły.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku grupa Vattenfall wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 96,8 mld SEK, wobec 101,4 mld SEK rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,5 proc.

Jednak EBITDA grupy wzrosła o 2 proc. do poziomu 24,4 mld SEK, a wynik operacyjny (EBIT) był ponad trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 12,6 mld SEK. EBIT grupy po oczyszczeniu z wpływy zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł nieco ponad 16 mld SEK i był wyższy od ubiegłorocznego o 9,7 proc.

Skonsolidowany zysk netto Vattenfalla za trzy kwartały 2017 roku wyniósł 6,7 mld SEK, wobec 1,8 mld rok wcześniej.

Grupa odnotował spadek sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych, z poziomu 91,4 TWh po trzech kwartałach roku ubiegłego, do 78,5 TWh w analogicznym okresie br. Spadek ten Vattenfall tłumaczy gorszymi wynikami w Niemczech i we Francji, co wynikało między innymi ze sprzedaży aktywów węglowych w u naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli chodzi o sprzedaż gazu do klientów końcowych grupa odnotował wzrost z poziomu 36 TWh do 37,9 TWh. Wolumen sprzedanego ciepła utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 12,7 TWh.