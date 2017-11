Plafoniera Logos LED firmy GTV z czujnikiem ruchu to produkt przeznaczony do automatycznego, czasowego oświetlania wewnętrznych pomieszczeń w domach mieszkalnych, obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej. Wbudowany w oprawę mikrofalowy czujnik ruchu pozwala na znaczną redukcję kosztów oświetlenia – załącza oprawę jedynie po wykryciu ruchu. Model Logos LED sprawdzi się w takich miejscach, jak:

korytarze i klatki schodowe (oświetla jedynie te fragmenty ciągów komunikacyjnych, po których ktoś się porusza),

pomieszczenia gospodarcze, magazyny, garaże i toalety (ogranicza ryzyko pozostawienia niepotrzebnego oświetlenia),

szpitale i domy opieki społecznej (podnosząc bezpieczeństwo i komfort, eliminując konieczność poruszania się w ciemnościach).

Wbudowany, regulowany (od 3 do 2000 luxów) czujnik zmierzchowy pozwala na do­datkową oszczędność energii – plafoniera nie załącza się, gdy do pomieszczenia dociera wystarczająca ilość naturalnego światła. Maksymalny zasięg działania czujnika ruchu to sześć metrów, a jego kąt widzenia wy­no­si 360O. Plafoniera Logos pobiera 16 W energii i zapewnia strumień świetlny 1 200 lumenów o neutralnej, białej barwie światła. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego, w stopniu szczelności IP44.