Kilka lat temu firma Phoenix Contact wprowadziła na rynek rodzinę skrzynek o wysokiej klasie szczelności IP, przeznaczonych do ochrony obwodów w aplikacjach fotowoltaicznych. Produkty te są stale rozwijane, w miarę potrzeb rynku. Portfolio zawiera obecnie rozwiązania zarówno do bardzo małych aplikacji, jak i do wielkich elektrowni fotowoltaicznych. W najprostszej postaci skrzynka Phoenix Contact to obudowany ogranicznik przepięć ze złączkami (ilustracja). Wersje bardziej rozwinięte są wyposażone w złączki bezpiecznikowe. Kolejną opcją rozbudowy jest obecność wyłącznika do obwodów DC. Oprócz złączek na szynę wewnątrz skrzynek, dostępne są zestawy ze złączkami Sunclix. Złączki te oferują bardzo szybki i prosty sposób łączenia odwodów DC oraz zapewniają ochronę przed nieuprawnioną ingerencją w obwody, przy zachowaniu intuicyjnej obsługi. Kolejne modyfikacje oferują m.in. ochronę obwodów AC w przypadku małych aplikacji czy możliwość zastosowania złożonych systemów monitorujących prąd z poszczególnych stringów. Dostępne są także konstrukcje dla wielu połączonych stringów, jak np. kompletna stacja meteorologiczna zbierająca dane pogodowe, która komunikuje się z jednostką centralną poprzez Profinet, Modbus czy SunSpec.

