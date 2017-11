Południowokoreańska firma LS Cable & System wybuduje w Dzierżoniowie (woj. Dolnośląskie) fabrykę podzespołów do baterii zasilających samochody elektryczne europejskich koncernów motoryzacyjnych. Koreańczycy mają zainwestować w Dzierżoniowie około 65,5 mln zł.

Szacowana docelowa produkcja to podzespoły do około 200 tys. samochodów elektrycznych rocznie. Linie produkcyjne mają ruszyć w roku 2019. Dla koreańskiej firmy fabryka w Dzierżoniowie będzie piątą tego rodzaju zagraniczną inwestycją – po inwestycjach w USA, Chinach, Wietnamie i Indiach.

Kilkadziesiąt kilometrów od Dzierżoniowa powstaje ogromna fabryka baterii do samochodów elektrycznych, którą buduje inny koreański koncern LG Chem. Rozpoczęcie produkcji w tej powstającej pod Wrocławiem wytwórni przewidziano na 2018 r. i – jak podaje LG Chem – w kolejnym roku fabryka będzie produkować ponad 100 tys. baterii rocznie, wyłącznie do samochodów elektrycznych o „wysokiej wydajności”, które będą mogły pokonywać dystans do 320 km na jednym ładowaniu. Wartość ten inwestycji wycenia się na 1,3 mld euro.