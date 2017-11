Energa zamierza w tym roku zainwestować 1,2 mld zł w sieć. W przyszłym roku liczy na 16 mln zł oszczędności z noweli o OZE w zakresie zmiany podstawy podatku od nieruchomości – poinformował na konferencji Jacek Kościelniak, wiceprezes Energi ds. finansowych.

– Biorąc pod uwagę przyspieszenie, jakie teraz następuje powinniśmy do końca tego roku zainwestować między 1,2 mld a 1,3 mld w odbudowę, przebudowę, remonty sieci i pewne elementy okablowania – powiedział podczas konferencji Jacek Kościelniak, wiceprezes Energi ds. finansowych.

W III kwartale 2017 roku Grupa Energa przeznaczyła na inwestycje 266 mln zł, z czego 240 mln zł w segmencie dystrybucji. Wśród kluczowych inwestycji w tym segmencie spółka wymienia w prezentacji: rozbudowę sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców (96 mln zł), modernizację sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw (91 mln zł) oraz nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe (13 mln zł).

Energa szacuje, że dzięki nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w zakresie podstawy podatku od nieruchomości zaoszczędzi w przyszłym roku około 16 mln zł.

– Szacujemy, że jest to kwota ok. 16 mln zł. Mamy nadzieję, że nowelizacja w tym kwartale zostanie przez Sejm zaakceptowana – powiedział Kościelniak.

Podczas konferencji przedstawiciele władz spółki poinformowali o wypłacie przez ubezpieczyciela na rzecz spółki 13 mln zł zaliczki za straty po nawałnicach, jakie przeszły przez Polskę w sierpniu. Miały one kosztować Energę 30 mln zł.

Zysk netto grupy, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 68 mln zł wobec 190 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła w III kwartale 500 mln zł i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kwartale 171 mln zł wobec 313 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,52 mld zł wobec 2,44 mld zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2017 r. przychody grupy Energa wyniosły 7,72 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr), EBITDA 1,64 mld zł (wzrost o 7 proc. rdr), a zysk netto jednostki dominującej 552 mln zł wobec 71 mln zł zysku przed rokiem.

(PAP)