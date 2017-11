Zamel zakończył budowę nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej w Pszczynie. Inwestycja zwiększy możliwości produkcyjne spółki i umożliwi jej dalszą ekspansję na rynki zagraniczne.

Nowa inwestycja to blisko 6 tys. m² zadaszonej powierzchni, w tym ponad 3,3 tys. m² powierzchni produkcyjnej, ponad 1,6 tys. m² powierzchni magazynowej wzbogaconej systemem wiat o powierzchni 800 m². Innowacyjna, dostosowana do potrzeb produkcyjnych i magazynowych przestrzeń, wraz z zapleczem socjalnym, znacząco podniesie możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa oraz poprawi komfort pracy pracowników. Koszt inwestycji to ponad 12 mln zł.

– W ciągu niespełna 30 lat małe, rodzinne przedsiębiorstwo przekształciliśmy w firmę o ugruntowanej pozycji rynkowej eksportującej produkty do 60 krajów na całym świecie. Budowa nowej hali to krok milowy w naszej działalności. Mamy nadzieję, że zwiększona powierzchnia produkcyjno-magazynowa pozwoli na dalszą ekspansję na rynki międzynarodowe, a przede wszystkim długofalowy rozwój firmy – oznajmia Wojciech Dzida, wiceprezes spółki Zamel.

Oddana do użytku hala nie zamyka planów inwestycyjnych pszczyńskiego producenta. Kolejnym etapem rozwoju firmy jest rozbudowa powierzchni biurowca.

Zamel

Zamel to polski producent z ponad 28-letnim doświadczeniem w produkcji urządzeń elektrotechnicznych, a także kabli i przewodów. Firma jest producentem inteligentnego systemu oświetlenia LED Ledix, inteligentnego domu Exta Life, bezprzewodowego systemu sterowania Exta Free, urządzeń automatyki budynkowej Exta, elektrycznych systemów antyoblodzeniowych Matec, a także dzwonków i gongów Sundi. W ofercie Zamela dostępne są także systemy łączności wideofonowej Entra oraz systemy bezpieczeństwa Gardi.

