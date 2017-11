Firmy obsługujące sektor materiałów technicznych dla rynku instalatorów, przemysłu i infrastruktury stawiają na wiarygodnych i rzetelnych dostawców. W tych branżach nie może być mowy o przypadku. Podstawą jest oczywiście wielokanałowość i szeroka oferta dająca możliwość kompletnego zatowarowania w produkty wysokiej jakości dostępne w konkurencyjnych cenach. Jednak równie ważny jest dynamiczny rozwój podążający za zmieniającymi się potrzebami rynku. Technologiczne innowacje, wysokie standardy prowadzenia biznesu oraz relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu są bez wątpienia kluczem do stworzenia długoletniej współpracy pomiędzy hurtownią a ostatecznym klientem. Te właśnie kryteria są fundamentem działalności firmy Onninen – ogólnopolskiej hurtowni hydrauliczno-elektrycznej dla profesjonalistów.

Onninen jest częścią dużego, międzynarodowego koncernu jakim jest Grupa Kesko, mająca bardzo silną pozycję w Finlandii i krajach Nordyckich. Na rynku polskim Kesko zaistniało dopiero w 2016 roku, wraz z przejęciem prężnie funkcjonującej ogólnopolskiej sieci Onninen. Był to znaczący krok w rozwoju firmy. Sposób i koncepcja prowadzenia punktów sprzedaży Express oraz istotne kwestie dotyczące relacji typu B2B i B2C znacząco wzmocniły lokalną pozycję Onninen.

Endre Espeseth, prezes zarządu firmy Onninen Polska

– Jesteśmy w szczycie sezonu. Jest to bardzo pracowity czas, do którego starannie się przygotowaliśmy i widać pozytywne tego efekty w postaci wzrostu udziału w rynku. Nasz nowy model biznesowy został dobrze przyjęty przez klientów i zauważamy szybki rozwój we wszystkich kanałach sprzedaży. Dodatkowo czerpiemy wsparcie i know-how z Grupy Kesko, która pomaga nam umocnić pozycję na rynku materiałów technicznych i budowlanych. Nasza integracja przebiega bardzo dobrze i zaczynamy już wykorzystywać siłę i potencjał naszego nowego właściciela. W najbliższych miesiącach rozpoczniemy nowe projekty, które sprawią, że współpraca z nami będzie szybsza, a klienci zyskają więcej czasu na inne działania, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku – mówi Endre Espeseth, prezes Onninen Sp. z o.o.

Produkty w Onninen Express dostępne są od ręki, a w razie problemów klient może liczyć na pomoc doradców

Wielobranżowość

Onninen jest jedyną hurtownią, która dostarcza produkty do klientów reprezentujących różne branże. Oferta obejmuje prawie 200 tys. wyrobów i akcesoriów z takich sektorów jak: elektrotechnika, hydraulika, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, wyposażenie domu, ogrodnictwo oraz BHP. Onninen to nie tylko hurtownia hydrauliczno-elektryczna, to również nowoczesne rozwiązania dla budownictwa i przemysłu oraz szeroki wybór artykułów wyposażenia dla domów, biur i warsztatów.

Wielokanałowość

Wielobranżowa oferta firmy łączy produkty z różnych dziedzin, a sprzedaż realizowana jest wielokanałowo. Klienci mają do dyspozycji zarówno sieć oddziałów na terenie Polski, jak również internetowy system zamówień OnnShop. Onninen doskonale rozumie, że klient chce mieć wybór. Dlatego może skorzystać z wielu możliwości, jakie daje OnnShop, który pozwala na zakup materiałów technicznych siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę albo pójść do placówki handlowej, żeby obejrzeć towar bezpośrednio przed zakupem. Z tego powodu Onninen w równym stopniu koncentruje się na rozwoju kanału e-commerce, jak i stacjonarnych punktów sprzedaży dla profesjonalistów.

Magazyn Centralny Onninen w Teolinie to nowoczesne centrum dystrybucyjne zapewniające dostawy do placówek handlowych w cyklu 24-godzinnym

Onninen Express

Onninen posiada rozległą sieć samoobsługowych oddziałów Onninen Express, w których instalatorzy mogą wygodnie i szybko zrobić zakupy prosto z półki. Produkty dostępne są od ręki, a w razie problemów, klient może liczyć na pomoc doradców.

– Nasi klienci są wymagający, ale to dobrze, bo zmusza nas to i dopinguje do większej aktywności i ciągłego doskonalenia. Chcemy zapewniać najlepsze i najdogodniejsze formy współpracy z naszą firmą. Rozwijamy intensywnie naszą sieć samoobsługowych hurtowni dla profesjonalistów Onninen Express i budujemy indywidualne usługi dla poszczególnych segmentów klientów – mówi Romuald Wojda, Dyrektor Sprzedaży Onninen Sp. z o.o.

Onninen posiada rozległą sieć samoobsługowych oddziałów Onninen Express

W tym roku samoobsługowe hurtownie Onninen przechodzą metamorfozę. Zmienia się nie tylko ich wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność dostosowana do potrzeb współczesnego instalatora. Szczególnie dobrze został przyjęty przez klientów samoobsługowy sklep na ul. Zabłockiej 9 w Warszawie. W sieci Onninen Express zastosowano najlepsze praktyki DIY dostosowane do koncepcji B2B. Znacząco poszerzono ofertę produktów dostępnych prosto z półki. Wydłużeniu uległy również godziny otwarcia Expressów od 7 do 16. Wszystkie samoobsługowe oddziały wyposażone są w nowoczesne czytniki kodów połączone z kolektorami danych, które znacząco usprawniają proces zakupowy.

W poszczególnych placówkach klienci mogą otrzymać niezbędne wsparcie ze strony zatrudnionych tam profesjonalistów

Onninen – dynamiczny rozwój

Rozwój systemu OnnShop zapewnia firmie spełnienie wymagań tych klientów, którzy wolą realizować zamówienia z wykorzystaniem coraz bardziej popularnego kanału e-commerce. Z drugiej strony rozbudowana struktura oddziałów Onninen Express zapewnia klientom fizyczny dostęp do produktów oraz często niezbędne wsparcie ze strony profesjonalistów. Wielobranżowa oferta niejednokrotnie może stanowić o wyraźnej przewadze konkurencyjnej sieci Onninen. Wszystkie te elementy składają się na obraz nowoczesnej firmy dynamicznie przystosowującej się do ciągle zmieniającego się rynku hurtowej dystrybucji produktów elektrotechnicznych i instalacyjnych.