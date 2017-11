W ostatnim tygodniu października 2017 r. w Oddziałowym Centrum Dyspozytorskim PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej została oddana do użytku nowoczesna ściana graficzna, która zastąpiła wyeksploatowaną makietę synoptyczną. Nowoczesna wizualizacja wieloformatowa pozwoli na kontrolę i nadzór nad siecią w czasie rzeczywistym.

Instalacja składa się z 32 specjalistycznych 55 calowych monitorów, przeznaczonych do pracy ciągłej oraz kontrolera graficznego. Wyświetlane obrazy wielkoformatowe zastąpiły stosowaną dotychczas makietę synoptyczną. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wszystkie dane wprowadzone do komputerowego systemu zarządzania siecią są natychmiast gotowe do przedstawienia na ścianie graficznej. Zastosowany system operacyjny umożliwia dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych wszystkim osobom obecnym w oddziałowym Centrum Dyspozytorskim, a nie – jak dotychczas – tylko pracownikom skupionym wokół monitorów stacjonarnych. Zainstalowana nowoczesna ściana graficzna pozwala zobrazować na jednym ekranie schemat całej sieci 110 kV Oddziału.

– Dzięki możliwościom pełnego sterowania obrazem, jest ona idealnym narzędziem w pracy dyspozytorów – powiedział Piotr Baran, Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy w Oddziale Skarżysko-Kamienna.