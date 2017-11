W dniach 25-26 października odbyła się czwarta edycja konferencji rozproszonej „Fabryka Przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0”. Inicjatorami cyklicznego wydarzenia są cztery wrocławskie firmy: Wago, Balluff, Fanuc i Lapp Kabel.

Konferencja „Fabryka Przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0” to obecnie największe w Polsce spotkanie kompleksowo prezentujące ideę Przemysłu 4.0. Charakterystyczną cechą wrocławskiej imprezy jest podział na dwie części – sesję plenarną, która w tym roku odbyła się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, oraz trzy sesje technologiczne w siedzibach organizatorów.

Podczas sesji plenarnej przedstawiono konkretne przykłady, najnowsze trendy i kierunki rozwoju systemów sterowania. Rozmawiano również o tym, jak budować i modernizować zakłady produkcyjne, tak aby możliwe było włączenie ich w procesy trwającej obecnie zmiany technologicznej – Przemysł 4.0. Wiele miejsca poświęcono bezpieczeństwu danych produkcyjnych i zagadnieniom współczesnego projektowania. Dyskutowano także o kwestii edukacji, która powinna zapewnić odpowiednio przygotowane kadry inżynierskie i techniczne.

Wśród prelegentów i panelistów znaleźli się przedstawiciele takich firm, jak Robert Bosch, Opel Manufacturing Poland, Volkswagen Poznań, GEDIA Poland, PZL Sedziszów czy Rhenus SILS Centre Gliwice. Celem prezentowanych przykładów rozwiązań i wdrożeń było przede wszystkim przedstawienie potencjału idei Przemysłu 4.0 w kontekście rozwoju polskich firm i poszukiwania przewag konkurencyjnych.

– Chcielibyśmy, aby nasza konferencja stanowiła inspirację płynącą z przemysłu dla przemysłu. Podobnie jak Alvin Toffler uważamy, że analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie będą potrafili się uczyć, oduczać i uczyć na nowo – podsumował Paweł Stefański, prezes zarządu firmy Balluff, głównego organizatora konferencji.

Podczas wydarzenia zostały także ogłoszone wyniki konkursu prac studenckich – Fabryka Przyszłości. Nagrody wręczono młodym inżynierom, którzy przedstawili projekty najlepiej prezentujące ideę Przemysłu 4.0. Jury najwyżej oceniło koncepcję studentów Wojskowej Akademii Technicznej – Przemysława Krogulca i Piotra Kalisiewicza. Drugie miejsce ex aequo również zdobyli studenci WAT – Krzysztof Matus oraz dwuosobowy zespół – Gabriel Raj i Mateusz Pecyna.

Drugi dzień konferencji był przeznaczony na sesje technologiczne, przeprowadzone w siedzibach organizatorów wydarzenia. Podczas spotkań zaprezentowano innowacyjne rozwiązania, dzięki którym można monitorować oraz zarządzać produkcją przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów działalności.

Koncepcja Fabryki Przyszłości łączy świat informacji ze światem maszyn, co w dobie obecnego zaawansowania technologicznego staje się koniecznością, ale jest także dużym wyzwaniem. Idea Przemysłu 4.0 pozwala na szybką produkcję krótkich serii czy wręcz pojedynczych produktów zgodnie z preferencjami zamawiającego. Wrocławska konferencja jest corocznym miejscem spotkań osób mających wpływ na rozwój i unowocześnianie fabryk.