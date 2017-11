Niemiecki koncern energetyczny E.ON zapowiada zbudowanie przy europejskich drogach kilkuset stacji ładowania samochodów elektrycznych w standardzie 150 kW. Budowę części z nich sfinansuje z unijnych funduszy przyznanych z programu „Łącząc Europę”.

Firma podaje, że w ramach nowej, europejskiej sieci stacji ładowania chce zastosować standard ładowania 150 kW, z możliwością zwiększenia mocy do 350 kW. Docelowo zastosowana technologia ma umożliwiać naładowanie baterii auta w czasie 20-30 minut do stanu pozwalającego na przejechanie do 400 km. Na każdą ze stacji będzie przypadać od 2 do 6 punktów ładowania, które zostaną wykonane zgodnie z europejskim standardem CCS. Pierwsze stacje zostaną uruchomione Niemczech i Danii. Kolejne w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech.

E.On otrzymał na realizację tego projektu unijny grant w wysokości 10 mln euro, który pochodzi z programu „Łącząc Europę”. Z wykorzystaniem dofinansowania z tego samego programu sieć szybkich ładowarek w Polsce rozwija firma Greenway Infrastructure Poland.

E.ON już obecnie udostępnia w Niemczech ponad 4 tys. stacji ładowania – głównie w Niemczech i Danii. Wkrótce postawi kolejne również w innych europejskich krajach.