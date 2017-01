Ekologiczne i bezpieczne akumulatory firmy Aquion Energy są wytwarzane w opatentowanej technologii Aque­­ous Hybrid Ion (AHI). Ich konstrukcja bazuje na łatwo dostępnych materiałach, takich jak: słona woda, tlenek manganu, kompozyty węglowe i syntetyczna bawełna jako separator. Brak metali ciężkich i toksycznych związków chemicznych eliminuje ryzyko wystąpienia pożaru i eksplozji, umożliwiając instalację baterii w lokalizacjach o zaostrzonych wymaganiach w zakresie ochrony środowiska, domach, biurach i miejscach, w których przebywają ludzie oraz zwierzęta. Baterie AHI zaprojektowano do pracy w stacjonarnych aplikacjach wymagających wysokiego bezpieczeństwa i niezawodności, bardzo długiej żywotności cyklicznej oraz czasów autonomii powyżej czterech godzin. Akumulatory skonstruowane są w postaci bloków bateryjnych 48 V / 2,2 kWh lub 24 V / 2,2 kWh, które mogą pracować samodzielnie, albo połączone – w celu budowy dużych banków energii. Szeroki zakres temperatury pracy ogniw ogranicza koszty inwestycji związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym są one zainstalowane. Z uwagi na swoją charakterystykę i właściwości, baterie firmy Aquion Energy bardzo dobrze sprawdzają się we wszelkiego rodzaju systemach fotowoltaicznych i energii odnawialnej.

