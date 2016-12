Medcom kończy dostawy napędów i zasilania pomocniczego do tramwajów dla tureckiego miasta Izmir, produkowanych przez Hundai Rotem. To druga w 2016 roku realizacja stołecznej firmy dla koncernu z Korei Południowej.

Produkty i rozwiązania Medcom zostały wcześniej wykorzystane w tramwajach wyprodukowanych dla miasta Antalya, gdzie pierwsze pojazdy już kursują i przewożą pasażerów. W sumie, w 2016 roku Medcom wyposażył ponad 50 pojazdów wyprodukowanych przez Hyundai Rotem dla Turcji.

– Cieszy nas, że wszystkie dotychczasowe projekty realizowane dla Hyundai Rotem zakończyły się sukcesem, ale nie chcielibyśmy na tym poprzestać. Turcja to rynek z dużym potencjałem i niezwykle przyszłościowy, gdzie transport publiczny zyskuje na znaczeniu i wypiera dotychczasowe środki komunikacji, jak chociażby bardzo popularne prywatne busy. Chcemy umocnić naszą pozycję w tym rejonie świata, ale nie jest to oczywiście jedyny kierunek, który nas interesuje. Hyundai Rotem to dla nas bardzo istotny partner handlowy i koncern działający globalnie. Mamy nadzieję, że rozmowy, które obecnie prowadzimy pozwolą nam kontynuować współpracę przy następnych projektach, realizowanych także na innych, nowych rynkach – oznajmia Piotr Wroński, wiceprezes Medcomu.

Na rynku tureckim Medcom współpracuje nie tylko z Hyundai Rotem, ale także z turecką firmą Bozankaya, która zastosowała rozwiązania firmy w 25-metrowych dwuprzegubowych trolejbusach w Malatya i tramwajach w Kayseri.