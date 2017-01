Phoenix Contact wprowadza na rynek urządzenia Radioline działające na nowych częstotliwościach 868 MHz. Dotychczas elementy z tej serii pracowały na częstotliwoś­ciach 2 400 MHz (Europa) oraz 900 MHz (USA i Kanada), mogąc przesyłać sygnały na odległość do 3 km. Nowa częstotliwość pozwoliła na znaczne zwiększenie odległości transmisji – nawet do 20 km w otwartej przestrzeni. Zmiana częstotliwości nie wpływa na funkcjonalność urządzeń. Do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła radełkowanego – bez konieczności programowania. Radioline transmituje sygnały I/O (tryb I/O) albo dane szeregowe (tryb szeregowy), dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie. Alternatywnie do sterowników można również podłączyć sygnały I/O (za pośrednictwem protokołu Modbus). Ponadto technologia Radioline umożliwia realizację różnych struktur sieci – od prostych połączeń punkt-punkt po kompleksowe sieci kratowe. Dzięki transmisji radiowej Trusted Wireless system Radioline sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych.

www.phoenixcontact.pl