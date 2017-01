Dwie umowy dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Gmina Płoty. Dofinansowanie pozwoli gminie na zamontowanie instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach.

Dofinansowanie pierwszego zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach” to prawie 2,4 mln zł, a koszt całkowity to ponad 2,9 mln zł. W ramach inwestycji powstanie elektrownia PV o mocy ponad 300 kW i zostanie zamontowana pompa ciepła o mocy ponad 60 kW. Instalacja będzie produkować prawie 250 MWh energii rocznie, co pozwoli na na redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych o niemal 185 ton rocznie.

Drugie zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 640 tys. zł przy całkowitych kosztach projektu rzędu 920 tys. zł. Moc instalacji w tym przypadku wyniesie ponad 90 kW.