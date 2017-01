Aplisnes chce skupić do 646 726 akcji (4,9% głosów na WZA) po cenie 13 zł za sztukę. Akcjonariusze spółki będą mogli odpowiedzieć na ofertę w dniach 9-23 stycznia.

W przypadku, gdy liczba akcji objęta zapisami przekroczy ustalony przez spółkę limit zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Wcześniej Aplisens ogłosił podobny skup w listopadzie ubiegłego roku. W planach był zakup do 845 470 akcji (6,4% ogólnej liczby głosów na WZA), po cenie 12,45 zł za sztukę. Ostatecznie spółka kupiła tylko 171 981 walorów (1,3%).

Na 25 stycznia Aplisens zaplanował NWZA. Akcjonariusze zajmą się m.in. przyjęciem nowego programu motywacyjnego i sposobem realizacji obecnie funkcjonującego. Nowy program motywacyjny ma być przyjęty na lata 2017-2019. Jest kierowany do zarządu i kluczowej kadry spółki i przewiduje przyznanie tej grupie do 500 tys. akcji. Styczniowe walne zajmie się także uchwałą o sposobie realizacji programu motywacyjnego za lata 2014-2016. Ma to związek z mniejszym niż zakładano skupem własnych akcji, które miały być przeznaczone na wypełnienie zobowiązań wynikających z programu. Zgodnie z propozycją uchwał, brakujące akcje zostaną zaoferowane prezesowi w trakcie realizacji programu motywacyjnego za rok 2016.

Aplisens poinformował również, że za zgodą Rady Nadzorczej spółki cena, po której uprawnione osoby obejmą akcje wynikające z realizacji programu motywacyjnego za lata 2014-2016 wyniesie 5,56 zł.

Po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto Aplisnesa wzrósł rok do roku o 13% do 11,7 mln zł, a przychody o 11% do 72,5 mln zł. Poprawa wyników to m. in. zasługa rosnącej sprzedaży na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Po trzech kwartałach 2016 roku sprzedaż eksportowa wynosiła 46,9 mln zł (+33%) i stanowiła 53,9% ogólnych przychodów.