W Pelplinie na Pomorzu powstanie inteligentny system parkowania. List intencyjny w tej sprawie podpisali burmistrz Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

List stanowi deklarację współpracy spółki Energa Oświetlenie i gminy w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Inteligentny i Bezpieczny Parking w Pelplinie”. Oznacza też rozpoczęcie prac na terenie gminy. Umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na połowę marca 2017 r.

Inteligentny parking to rozwiązanie, które pomoże mieszkańcom i turystom znaleźć w bardzo szybki sposób wolne miejsce parkingowe. Funkcjonalność pozwala na poprowadzenie użytkownika za pomocą mapy do docelowego miejsca parkingowego. System jest w stanie rozpoznać wielkość samochodu i skierować do najlepszego dla niego miejsca. Użytkownik może ustawić w aplikacji mobilnej swoje preferencje parkowania. Jeśli miejsce zostanie zajęte, aplikacja skieruje go do innej najbliższej wolnej lokalizacji. System docelowo będzie również monitorował bezpieczeństwo na parkingach i zawiadomi służby oraz właściciela auta, gdyby została podjęta próba kradzieży. Gdy opcja taka będzie włączona, a auto poruszy się, użytkownik otrzyma natychmiast powiadomienie w postaci komunikatu push lub smsa. System docelowo będzie reagował także na stłuczki parkingowe i powiadamiał użytkownika o zajściu w przypadku zapalenia się świateł awaryjnych.

– W Pelplinie zamontujemy na należących do Energi słupach oświetleniowych kamery, z których obraz będzie analizowany za pomocą algorytmów IVA (Intelligence Video Analytics). System przekaże informację o wolnych miejscach parkingowych do darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na smartfonach. Partnerem technologicznym projektu jest spółka Comarch, która dostarcza nam system, tj. analitykę, aplikację i konfiguruje całość – podkreśla Michał Bełbot, pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

Dla miasta system inteligentnego parkowania oznacza przede wszystkim zrównoważenie obłożenia, odciążenie ścisłego centrum, minimalizację zbędnego ruchu w poszukiwaniu miejsc, a tym samym poprawę bezpieczeństwa drogowego i redukcję emisji spalin. System doskonale sprawdzi się m.in. w nadmorskich miejscowościach, które latem wobec napływu turystów, zmagają się z dużymi problemami parkingowymi.

– Wspólnie z Energą chcemy oddać do dyspozycji mieszkańców innowacyjny, jeden z pierwszych w Europie system informacji parkingowej, który wesprze również cele gminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Jako prężnie rozwijająca się gmina zamierzamy inwestować w kolejne inteligentne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Jestem przekonany, że to pierwszy, ale ogromny krok w kierunku osiągnięcia przez Pelplin statusu prawdziwego smart city – oznajmia Patryk Demski, burmistrz Pelplina.