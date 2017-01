W fabryce Solarisa w Bolechowie powstaje pierwszy przegubowy elektrobus Solaris Urbino 18 czwartej generacji z podwójnym sposobem ładowania. Z podpoznańskiej fabryki pojazd trafi na testy do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Autobus ten może być ładowany poprzez złącze plug in lub za pomocą pantografu i ulicznej ładowarki. Sieć 19 tego typu ładowarek Miejskie Zakłady Autobusowe zbudują na terenie całej Warszawy. Konstrukcja pierwszej z nich stoi już na terenie jednej z pętli autobusowych (przy ulicy Spartańskiej). Jej łącze energetyczne zostanie uruchomione najprawdopodobniej wiosną. Budowa sieci ładowarek będzie prowadzona równolegle do jednej z największych inwestycji Miejskich Zakładów Autobusowych – zakupu aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych.