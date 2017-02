9 lutego w Zakładzie Turbin GE Power w Elblągu odbyła się uroczysta odprawa turbiny parowej przeznaczonej dla należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole. Wydarzenie to jest kolejnym ważnym etapem realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6, dla której GE Power jest generalnym projektantem oraz dostawcą technologii, w tym kluczowych urządzeń – generatorów, turbin parowych i kotłów.

W ceremonii oficjalnego wyjazdu turbiny z Elbląga do Opola wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, reprezentanci inwestora oraz partnerzy General Electric – gospodarza uroczystości, w tym dostawcy i podwykonawcy pracujący przy projekcie.

– Jesteśmy dumni, że generatory i turbiny parowe dla elektrowni w Opolu produkowane są przez nasz zakład GE w Elblągu. Te urządzenia, zaprojektowane przez polskich inżynierów i wyprodukowane lokalnie w polskich fabrykach, należą do najbardziej na świecie zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla energetyki węglowej, zapewniających bardzo niski poziom emisji w porównaniu do średniego globalnego poziomu. Jest to wspaniały przykład współpracy oraz osiągnieć GE i Polski, który może być wykorzystany na całym świecie – oznajmia Michael Keroulle, wiceprezes GE Power, Steam Power.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MWe w Elektrowni Opole, jest największą infrastrukturalną inwestycją w Polsce po 1989 roku. W ramach realizacji tego projektu w sierpniu 2016 r. do Opola został wysłany nowoczesny generator 50WT25E-158, zaprojektowany i wyprodukowany przez wrocławską fabrykę GE Power. Teraz firma finalizując produkcję dostarcza kolejny element inwestycji – turbinę parową dla bloku nr 6, zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Zakład Turbin GE Power w Elblągu.

– GE obecne jest w Polsce już od 25 lat i w tym czasie udało się nam rozwinąć szeroką działalność na wielu płaszczyznach. Szczególnie jesteśmy dumni z naszego udziału w modernizacji polskiej energetyki. Opolska inwestycja jest doskonałym przykładem współpracy z polskimi firmami, dostawcami, czy lokalnymi partnerami, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się do postępu technologicznego w całym sektorze – dodaje Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie.

Dla opolskich bloków energetycznych nr 5 i 6 Zakład Turbin GE Power wykonał najbardziej technicznie zaawansowane elementy turbiny, w tym: moduły wysokoprężne, moduły średnioprężne, stojaki łożyskowe kpl., komory zaworowe WP i SP kpl., części fundamentowe oraz rurociągi wlotowe SP. Wyprodukowane elementy z uwagi na moc turbiny 900 MW mają także odpowiednie gabaryty. Moduł wysokoprężny o wymiarach 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży brutto ponad 85 ton. Natomiast moduł średnioprężny przy wymiarach 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) osiąga ciężar brutto 166,8 ton.

– Budowa dwóch nowych bloków w Opolu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania przez PGE pozycji lidera w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także umożliwi grupie odmłodzenie i unowocześnienie floty wytwórczej. Dzięki wspólnym wysiłkom kolejne etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, co stawia ten projekt w czołówce polskich projektów energetycznych – podkreśla Ryszard Wasiłek, wiceprezes Zarządu PGE ds. rozwoju.

Z uwagi na wielkość i wagę turbiny jej poszczególne elementy zostaną przetransportowane z Elbląga do Opola odpowiednio do gabarytów drogą lądową lub wodną. Moduł wysokoprężny, którego montaż odbył się na Wydziale Obróbki Kadłubów i Montażu Turbin, będzie transportowany specjalnym samochodem niskopodwoziowym z pilotem. Natomiast moduł średnioprężny przy pomocy suwnicy hydraulicznej zostanie przetransportowany na nadbrzeże Kanału Elbląskiego, skąd popłynie przez Gdańsk do Szczecina i dalej Odrą do Opola. Dostarczenie modułów turbiny na teren budowy elektrowni planowane jest odpowiednio w lutym i marcu 2017, po czym rozpocznie się etap ich instalacji na bloku nr 6.

Zaawansowanie prac przy budowie dwóch nowych bloków nr 5 i 6 w elektrowni PGE w Opolu przekroczyło 70% i kontynuowane jest zgodnie z harmonogramem. Zatrudnienie na placu budowy przekroczyło 5 tys. osób, a przy realizacji zleceń pracuje ponad 300 firm. Budowa odbywa się w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MWe – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużywać będą łącznie około 4,1 mln ton węgla. Zastosowanie najnowszych technologii, dostarczonych przez GE, pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku około 46% i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o około 20% na jednostkę wyprodukowanej energii. Rocznie nowe jednostki produkować będą do 13,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 8% produkcji krajowej. Żywotność zainstalowanych bloków została przewidziana na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8 tys. godzin rocznie.

Zakład Turbin GE Power w Elblągu

Zakład Turbin w Elblągu powstał w 1948 r. Fabryka produkuje kompletne turbiny parowe różnej mocy oraz moduły, podzespoły i części zamienne o maksymalnej masie 120 ton dla elektrowni parowych, gazowych oraz jądrowych. W zakładzie stosowane są nowatorskie rozwiązania technologiczne w produkcji łopatek turbinowych, takie jak pięcioosiowe zautomatyzowane centra obróbcze oraz komputerowy pomiar profilu łopatki. Ponad 370 turbin wyprodukowanych przez elbląski zakład pracuje w elektrowniach na całym świecie. W Elblągu znajduje się również Zakład Metalurgiczny, jedna z największych i najnowocześniejszych odlewni na świecie i jedyna tego typu fabryka w Grupie GE, specjalizująca się w wytwarzaniu skomplikowanych, ciężkich odlewów dla energetyki. Odlewnia staliwa działa w Elblągu od 1948 r. i produkuje odlewy staliwne o masie jednostkowej od 3,5 do 70 ton. Odlewnia żeliwa, oddana do eksploatacji w 2009 r., oferuje odlewy z żeliwa sferoidalnego o masie jednostkowej od 15 do 55 ton. Wytwarzane przez Zakład Metalurgiczny odlewy są podstawowymi komponentami turbin eksploatowanych zarówno w Polsce jak i na świecie.

GE w Polsce

GE weszła na polski rynek w 1992 roku i obecnie zatrudnia 6,5 tys. pracowników. Grupa GE w Polsce to m.in.: trzy fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), dwie fabryki GE Aviation (Dzierżoniów i Bielsko-Biała) i trzy zakłady GE Power (zakład produkcji turbin i odlewnia w Elblągu oraz zakład produkcji generatorów we Wrocławiu). Od 16 lat w Warszawie działa także Centrum Projektowe EDC (Engineering Design Center), które powstało w ramach partnerstwa GE i Instytutu Lotnictwa, zaś od 2015 roku funkcjonuje zaawansowane laboratorium lotnicze w Zielonce. Od 1992 roku firma zainwestowała w Polsce 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój wynoszą około 100 mln USD.