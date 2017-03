Medcom rozpoczął budowę nowego „wielosystemowego układu napędowego i zasilania przeznaczonego do elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) z wykorzystaniem elementów półprzewodnikowych SiC”. Realizacja projektu potrwa maksymalnie trzy lata, z czego połowę zajmą prace badawcze.

– Zamierzamy jako pierwsi na świecie zbudować napęd i układ zasilania dla elektrycznych zespołów trakcyjnych w technologii SiC. Będzie to rozwiązanie wypracowane od podstaw przez polskich inżynierów, we współpracy z naukowcami pracującymi w polskich uczelniach wyższych. Kluczowa dla powodzenia przedsięwzięcia będzie również ścisła współpraca z naszym japońskim partnerem, czyli firmą Mitsubishi Electric, która dostarczy nam odpowiednie moduły SiC. Od pewnego czasu wspólnie z japońskimi inżynierami odpowiedzialnymi za projektowanie półprzewodników pracujemy nad dostosowaniem ich do naszych wymagań – oznajmia Paweł Choduń, dyrektor finansowy Medcom.

Urządzenie będzie mogło pracować w różnych sieciach trakcyjnych i standardach napięciowych – przy napięciu 3 kV DC stosowanym w Polsce lub 25 kV 50 Hz, które jest standardem m.in. w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi czy Bałkanach.

– Na bazie doświadczeń, które uda nam się zebrać przy tym projekcie, planujemy w przyszłości opracować kolejne napędy i systemy zasilania, przeznaczone do pociągów wysokich prędkości – dodaje Paweł Choduń.

Całkowity koszt projektu, który jest współfinansowany z programu Innotabor realizowanego przez NCBiR, to ponad 6,6 mln zł.