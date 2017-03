Program Promark Creator firmy Partex Marking Systems pozwala na maksymalnie uproszczenie procesu znakowania, a przy tym zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu. Rozwiązanie oferuje szereg zaawansowanych funkcji, m.in. import danych z wielu źródeł i w wielu formatach, przejrzysty i rozbudowany edytor wizualny, asynchroniczny menadżer wydruku pozwalający na jednoczesne drukowanie i dalsze projektowanie etykiet czy też możliwość realizowania wielu innych zadań na raz.

W przypadku ręcznego nanoszenia opisów na oznaczniki często dochodzi do pomyłek, które następnie wymagają od pracownika żmudnego korygowania. Wiele do życzenia pozostawia zwłaszcza metoda „na marker i plaster” – wciąż stosowana przez niektórych instalatorów – także jeśli chodzi o trwałość i czytelność oznaczenia. Z kolei w przypadku nieco doskonalszych, ale nadal manualnych technologii, problemem jest zwykle czasochłonność.

Przy realizowaniu oraz opisywaniu instalacji elektrycznych warto szukać rozwiązań praktycznych i niezawodnych. Znakowanie to proces złożony i często żmudny, dlatego dobrze jest również, gdy wybrana metoda odciąża projektanta sieci i instalatora z części obowiązków. Choć technologie znakowania są stale rozwijane, to nawet nowoczesne, pozwalające na wygodną obsługę czy szybkie tworzenie oznaczeń drukarki nie są w stanie zapewnić pełnego wsparcia. Kolejnym narzędziem są więc dedykowane programy, umożliwiające komfortowe korzystanie z urządzeń, a jednocześnie pozwalające na maksymalne wykorzystanie wszystkich ich funkcjonalności. Jednym z takich rozwiązań jest Promark Creator – najnowsze, autorskie oprogramowanie firmy Partex Marking Systems.

Proces tworzenia oznacznika

Program Promark Creator prowadzi użytkownika przez wszystkie kolejne etapy procesu projektowania znacznika, pozwalając zarówno na bardzo szybkie wygenerowanie opisu, jak i wydrukowanie etykiety czy oznaczenia. Oprogramowanie elastycznie dostosowuje się do wymagań instalatora czy wprowadzanych przez niego danych, podsuwając mu optymalne rozwiązania, dzięki czemu stworzenie oznacznika zostaje uproszczone i przyspieszone.

Projektowanie znacznika rozpoczyna się od wybrania odpowiedniego profilu. W przejrzystej legendzie dostępna jest informacja nie tylko o przeznaczeniu produktu (na kable, przewody lub aparaty) czy kolorze, ale także o możliwym wariancie materiałowym (bezhalogenowy lub standardowy) oraz wymiarach. Pomocne jest również zdjęcie produktu oraz jego kod, według którego w razie potrzeby można szybko wyszukać oznacznik z listy.

Po sprecyzowaniu podstawowych danych fizycznych dotyczących znacznika, rozpoczyna się jego projektowanie. Intuicyjny edytor ponownie podpowiada, na jakie parametry opisu należy zwrócić uwagę. Określany jest rozmiar opisu, jego orientacja, w dedykowanym okienku wpisuje się sekwencję, wybiera symbole elektryczne z listy itp. – tworząc własne, unikalne opisy, znaki podziału oraz numeracje.

Import danych

Dane potrzebne do stworzenia oznaczeń można wpisywać do programu ręcznie, poprzez schowek lub ściągnąć zewnętrzne pliki, niezależnie od ich formatu czy źródła (csv, text, xls, xlsx itd.), nawet z programów do projektowania instalacji, jak SEE Electrical czy Eplan. Możliwy jest również import zaprojektowanych już oznaczników z zewnętrznych źródeł wraz z pełnym określeniem ich cech wizualnych. Warto zwrócić uwagę na kolejną funkcjonalność: możliwość projektowania wyglądu każdego oznacznika już na etapie importu danych. Na koniec wystarczy automatycznie uzupełnić opis o dostarczone informacje.

Drukowanie

Po zakończeniu prac przygotowawczych można przystąpić do drukowania. Korzystanie z opcji wydruku testowego nie jest konieczne – rozbudowany edytor wizualny programu pokazuje na ekranie dokładnie to samo, co znajdzie się na oznaczniku. Twórcy oprogramowania położyli duży nacisk na maksymalne usprawnienie procesu drukowania. Asynchroniczny menadżer wydruku pozwala na drukowanie oznaczników na różne średnice przewodów, kabli czy komponenty elektryczne na kilku różnych drukarkach w tym samym czasie, a jednocześnie dalsze kontynuowanie procesu projektowania kolejnych znaczników. Co istotne, w żaden sposób nie wpływa to na działanie programu. Po wygenerowaniu projektu oznacznika można też bez problemu przekierować go do innego działu, a nawet wysłać na teren budowy instalacji, na którym znajduje się dedykowana drukarka. Przeszkody w korzystaniu z programu Promark Creator nie stanowi także brak kompatybilnej z oprogramowaniem drukarki – po przygotowaniu projektu można wysłać go bezpośrednio do wydruku do działu produkcyjnego Partex.

Podsumowanie

Poszczególne rozwiązania i funkcjonalności oprogramowania Promark Creator zostały zaplanowane tak, aby w pełni wspierać projektantów i instalatorów w procesie tworzenia oznaczników. Program jest intuicyjny i wygodny w obsłudze, co wpływa na usprawnienie oraz optymalizację pracy w firmie. Nie jest konieczne długotrwałe kopiowanie danych z innych programów czy ustawianie parametrów drukowania – program realizuje te zadania samodzielnie.

Opracowano na podstawie

materiałów firmy

Partex Marking Systems