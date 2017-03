innogy Polska wprowadza do sprzedaży nowy produkt fotowoltaiczny, w ramach którego dla klientów indywidualnych dodatkowo do instalacji PV dodaje 3 tys. kWh darmowej energii.

innogy Polska, która posiada ofertę fotowoltaiczną dla wszystkich segmentów rynku, 1 marca wprowadziła do sprzedaży nowy produkt, w ramach którego dla klientów indywidualnych dodatkowo do instalacji paneli fotowoltaicznych już od 210zł miesięcznie (dla instalacji 3,24 kWp) dodaje 3 tys. kWh energii do wykorzystania do końca 2018 roku. Warunkiem otrzymania darmowej paczki energii jest podpisanie umowy kompleksowej lub podpisanie aneksu do umowy kompleksowej na warunkach produktu „Stabilny Prąd”. Oferta specjalna dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych i trwa do końca tego roku.

– Dla klientów, którzy zdecydują się na zakup instalacji fotowoltaicznej w okresie od 1 marca do końca roku, innogy przygotowała dodatkową ofertę. Dzięki współpracy innogy Polska z Alior Bankiem Klienci z segmentu gospodarstw domowych mogą nabyć instalację fotowoltaiczną w systemie ratalnym. Oferta zakłada okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy, nawet na 100% inwestycji, przy kwocie kredytu do 60 tys. zł. Dodatkowo innogy przekaże 3 tys. kWh, czyli rok darmowej energii – podkreśla Janusz Moroz, członek zarządu w innogy Polska.

– Biorąc pod uwagę, że system fotowoltaiczny po 25 latach traci na swej efektywności produkcyjnej maksymalnie 20% i nadal produkuję energię, to mówimy o technologii, która będzie przynosić nam oszczędności w gospodarstwie domowym w długim horyzoncie czasowym – dodaje Michał Skorupa, kierownik projektów fotowoltaicznych w innogy Polska.