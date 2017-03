Ministerstwo Energii podpisało memorandum of understanding z japońską organizacją rządową The New Energy and Industrial Technology Development Organization. Porozumienie stanowi punkt wyjścia do zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską a Japonią w dziedzinie innowacyjności energetyki.

Podpisane porozumienie w sprawie polsko-japońskiego projektu badawczo-rozwojowego magazynów energii i systemu SPS jest zwieńczeniem kilkuletnich prac zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Energa Operator, Energa Wytwarzanie oraz Hitachi.

W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony w polskim systemie elektroenergetycznym system automatyki Special Protection Scheme (SPS) oraz hybrydowy magazyn energii złożony z baterii litowo-jonowych i ołowiano-kwasowych. Stworzone przez japońskie spółki wyposażenie techniczne projektu będzie przekazane w formie grantu rządu japońskiego na rzecz strony polskiej. Szczegółowe informacje na temat projektu zostaną opublikowane po zawarciu umowy pomiędzy polskimi i japońskimi spółkami, które bezpośrednio są zaangażowane w jego realizację.