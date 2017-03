Władze Nadrenii-Północnej Westfalii (Niemcy) podjęły decyzję o wykorzystaniu terenu jednej z byłych, położonych na terenie tego landu kopalń do budowy elektrowni szczytowo-pompowej, w której będzie magazynowana energia ze źródeł odnawialnych.

Na terenie byłej kopalni węgla Prosper-Haniel w Bottrop powstanie elektrownia szczytowo-pompowa o mocy sięgającej 200 MW. Będzie w niej magazynowana energia o pojemności odpowiadającej zapotrzebowaniu około 400 tys. niemieckich gospodarstw domowych.

W projekt zaangażował się lokalny uniwersytet z Duisburga, a także właściciel terenów po b. kopalni RAG AG, który ma być głównym inwestorem.

Władze kraju związkowego zapewniają, że są otwarte na realizację kolejnych tego rodzaju projektów, co ma służyć wypełnieniu celu w zakresie udziału OZE w krajowym miksie energii na poziomie 30 proc. do roku 2025, tworząc w ten sposób pole do aktywności gospodarczej w regionach dotkniętych problemami ekonomicznymi na skutek likwidacji przemysłu węglowego.