Niemieckie stowarzyszenie branży solarnej Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) poinformowało, iż obecnie w Niemczech działa ponad 52 tys. magazynów energii, które gromadzą energię z instalacji fotowoltaicznych. Szacuje się, że liczba ta przekroczy 100 tys. już w przyszłym roku.

Jedynie w ubiegłym roku w Niemczech uruchomiono około 20 tys. magazynów. Łączna pojemność 52 tys. zainstalowanych do końca ubiegłego roku magazynów energii, ma – według BSW Solar – pozwalać na zgromadzenie około 300 MWh energii elektrycznej.

BSW Solar tłumaczy wzrost sprzedaży magazynów energii rosnącym zainteresowaniem Niemców w zakresie autokonsumpcji produkowanej energii. Obecnie – wobec wzrostu kosztów energii dla odbiorców końcowych oraz wobec spadku taryf za energię sprzedawaną do sieci – właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych za naszą zachodnią granicą są przede wszystkim zainteresowani wykorzystaniem produkowanej energii na własne potrzeby. Dodatkowo popyt na magazyny energii napędza spadek kosztów tej technologii, który BSW Solar ocenia na 40 proc. w ciągu ostatnich 3 lat.

Niemieckie stowarzyszenie branży solarnej podaje, że obecnie w Niemczech co druga osoba zainteresowana montażem instalacji fotowoltaicznej chce jednocześnie zainstalować magazyn energii.

Zakup domowych magazynów energii wspiera też rządowy program subsydiów. Zgodnie z zasadami nowej wersji programu, którą wdrożono na początku 2016 r., jego beneficjenci mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z opcją refundacji części poniesionych kosztów – do maks. 25 proc. kosztów kwalifikowanych, które przeznaczono wyłącznie na zakup i montaż magazynu energii.

W lipcu 2016 r. ten poziom obniżono z 25 proc. do 22 proc., a od stycznia 2017 r. do 19 proc. Następnie, od lipca 2017 r., poziom dopłat zostanie zmniejszony do 16 proc., od stycznia 2018 r. – do 13 proc., a w drugiej połowie 2018 r. – już tylko do 10 proc. W ubiegłym roku, w którym dosyć szybko wykorzystano dostępną wówczas pulę środków, KfW zaakceptował 6,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Kryterium kwalifikacji inwestycji do programu to maks. moc instalacji fotowoltaicznej na poziomie 30 kWp. Dodatkowy warunek to ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci dzięki wykorzystaniu magazynu energii do maks. 50 proc. generacji z PV.

W ramach nowego etapu programu dopłat do domowych magazynów energii Berlin przeznaczy na ten cel 30 mln euro, a środków ma wystarczyć do końca roku 2018. Programem zarządza, podobnie jak wcześniej, federalny bank KfW.