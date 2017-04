Legrand rozbudował swo­je portfolio o zasilacz UPS Keor LP wykonany w technologii online o podwójnej konwersji, zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa odbiorom od 1 do 3 kVA. Jest to zaawansowane technicznie i zarazem ekonomiczne kosztowo urządzenie, co pozwala wykorzystywać je w bardzo szerokim zakresie ogólnych zastosowań. Czas podtrzymania wszystkich modeli Keor LP można zwiększyć poprzez zastosowanie systemowych szaf bateryjnych o gabarycie zbliżonym do urządzenia. Wszystkie wersje Keor LP posiadają slot kart rozszerzeń (WWW / SNMP / Modbus / inne opcje), który wzbogaca możliwości komunikacyjne urządzeń. Zasilacz zawiera układy autodiagnostyki oraz zaawansowanego zarządzania cyklem ładowania baterii wraz z układami pomiarowo-kontrolnymi. UPS posiada panel sterowania z tablicą synoptyczną LED oraz przyciskami sterującymi. Obszar zastosowań produktu to m.in. szpitale i służba zdrowia; biura i miejsca pracy; infrastruktura publiczna.

