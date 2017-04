Columbus Energy, spółka notowana na rynku New Connect, zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B i pozyskała z niej ponad 4,3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji PV w ramach programu abonamentowego.

W pierwszej w historii spółki publicznej ofercie obligacji dokonała ona przydziału 4 335 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Są to 2-letnie zabezpieczone obligacje z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,2% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Papiery dłużne zostały objęte przez 172 inwestorów. Dzień wykupu obligacji serii B przypada na 30 marca 2019 roku. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na rynku Catalyst. Oferującym obligacje był Polski Dom Maklerski.

– Jesteśmy na etapie wzmożonego rozwoju i zwiększania skali działalności, a finansowanie z emisji obligacji pozwoli nam na montaż naszych rozwiązań na dachach wielu klientów. Dzisiaj są tylko dwie wygrywające technologie energetyczne. To fotowoltaika i magazyny energii. Coraz większa część społeczeństwa zaczyna to rozumieć. Cieszę się bardzo, że Columbus Energy jest w takiej fazie rozwoju, kiedy rynek dopiero się buduje, bowiem daje nam to bardzo duży komfort w działaniu – podkreśla Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Za pieniądze pozyskane z emisji obligacji spółka zamierza wykonać 400 instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Oferta „Abonament na słońce” zakłada dostawę i montaż instalacji oraz jej sfinansowanie przez spółkę. Klient z kolei zobowiązuje się uiszczać comiesięczną opłatę abonamentową. Umowa zawierana jest na 15 lat.

Do końca 2020 r. Columbus Energy planuje zrealizować łącznie 34 tys. instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r. Spółka zapowiada ponadto rozszerzenie swojej oferty dla klientów indywidualnych o nowy produkt „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.