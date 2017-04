Funkcję dyrektora zarządzającego 3M Poland od 1 kwietnia 2017 roku objął Alain Simonnet. Na tym stanowisku zastąpi Sebastiana Aranę, który zarządzał firmą 3M w Polsce od 2014.

Alain Simonnet uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej i lotniczej w École nationale d’ingénieurs de Tarbes we Francji, a także ukończył brytyjski The Chartered Institute of Marketing. Posiada również tytuł Black Belt Lean Six Sigma.

Nowy dyrektor zarządzający dołączył do firmy 3M w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. Piastował wiele stanowisk związanych ze sprzedażą i marketingiem, stopniowo zwiększając zakres odpowiedzialności z lokalnej na europejską. Kolejnym punktem na ścieżce jego kariery w 3M była funkcja dyrektora ds. marketingu korporacyjnego we Francji, a następnie stanowisko dyrektora handlowego rynku w grupie biznesowej Grafika Reklamowa, a później w grupie Przemysłowej zarządzał również Centrum Obsługi Klienta we Francji.

Nowy dyrektor zarządzający 3M Poland posiada duże doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem wieloma organizacjami oraz obsługą klienta.

─ Mam nadzieję, że dzięki mojemu doświadczeniu biznesowemu będę mógł efektywnie i skutecznie zarządzać firmą 3M w Polsce. Cieszy mnie to, że moim nowym zawodowym wyzwaniem będzie stanie na czele firmy 3M właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie chciałbym zadbać o klientów i wszystkich interesariuszy koncernu, jednocześnie mając świadomość jak strategiczny dla koncernu 3M jest to rynek – oznajmia Alain Simonnet

3M Poland

3M Poland jest filią koncernu Minnesota Mining and Manufacturing. 3M w Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne (największy mieści się we Wrocławiu) oraz zatrudnia ponad 1,7 tys. pracowników. Centrala firmy mieści się w Kajetanach koło Warszawy. 3M Poland oferuje ponad 10 tys. produktów w ramach pięciu sektorów: Ochrona zdrowia, Produkty konsumenckie, Ochrona i reklama wizualna, Przemysł, Elektronika i Energetyka. Dotychczasowe inwestycje 3M w Polsce wyniosły ponad 350 mln USD.