W roku 2016 marka Osram obchodzi swój jubileusz. W ciągu 110 lat istnienia udało się jej pokazać różne oblicza światła – od tradycyjnych źródeł światła, poprzez lampy wyładowcze i LED, aż po światło laserowe i podczerwone. Obecnie Osram jest już nie tylko producentem, lecz także kompleksowym dostawcą technologii oświetleniowych. Jubileusz firmy zbiegł się z istotnymi zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w spółce.

Marka Osram została zarejestrowana w 1906 r. w berlińskim urzędzie patentowym. Punktem zwrotnym w historii firmy był rok 1999, w którym dzięki zawartej umowie joint venture pomiędzy Osram a Siemens Halbleiter przeniesiono produkcję elementów optoelektronicznych z Siemens do nowo utworzonej spółki OSRAM Opto Semiconductors.

– Rozwój technologii diodowej zrewolucjonizował rynek. Ze względu na swoje ogromne zalety, coraz częściej wypiera ona tradycyjne rozwiązania, powstają zaawansowane systemy oparte na LED. Nasza wiedza o wytwarzaniu półprzewodników optoelektronicznych, a także nowe zastosowania światła widzialnego i podczerwonego są przykładami pokazującymi, jak może się potoczyć następny rozdział historii naszej firmy. Od technologii światła laserowego, która obecnie rewolucjonizuje przemysł motoryzacyjny, aż po zastosowania przemysłowe – potencjał rozwoju jest naprawdę nieskończony – mówi Sebastian Ostrowski, prezes Osram Polska i dyrektor sprzedaży działu Digital Systems na Europę Centralną.

W tym roku firma Osram zdecydowała się także wyodrębnić ze swoich struktur dział lamp oświetlenia ogólnego. W związku z tym obecna działalność spółki opiera się na czterech filarach strategicznych: Digital Systems (DS), Lighting Solutions (LS), Opto Semiconductors (OS) oraz Specialty Lighting (SP).

Digital Systems

Włączenie infrastruktury oświetleniowej do sieci, pozyskiwanie informacji i komunikacja między urządzeniami nadają zupełnie nowy wymiar projektom oświetleniowym. Do tego niezbędne są innowacyjne komponenty oraz systemowe podejście z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dlatego też Osram stale rozwija i udoskonala układy zasilające, moduły LED oraz systemy sterowania w dziale Digital Systems (DS). Pion ten skupia się na dostarczeniu systemowych rozwiązań, opartych na cyfrowych komponentach oraz aplikacjach umożliwiających klientom stworzenie projektów typu Smart Building, wykorzystujących możliwości jakie daje między innymi IoT (internet rzeczy). W połowie 2017 r. planowane jest otwarcie nowej fabryki komponentów elektronicznych w Bułgarii, dzięki czemu firma Osram będzie mogła oferować klientom produkty „made in Europe” o wiele szybciej i bliżej docelowych rynków zbytu.

Lighting Solutions

Główną rolą segmentu LS (Lighting Solutions) jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych z wykorzystaniem opraw i zaawansowanych systemów sterowania. Instalacje Lighting Solutions można znaleźć w wielu ważnych i znanych miejscach w Polsce, jak i na świecie. Są to m.in. iluminacja fasady Stadionu Narodowego w Warszawie, Filharmonii Szczecińskiej, czy innowacyjne oświetlenie LED zamontowane w Kaplicy Sykstyńskiej.

Opto Semiconductors

Dział Opto Semiconductors (OS) zajmuje się projektowaniem i produkcją diod elektroluminescencyjnych (LED) do oświetlenia ogólnego, motoryzacji, szeroko rozumianego przemysłu oraz wyświetlaczy. Poza tym, OS jest producentem laserów, emiterów podczerwieni oraz detektorów, które można znaleźć w urządzeniach przenośnych, samochodach oraz w systemach CCTV. W ostatnim czasie Osram zainwestował ponad miliard euro w badania i budowę nowej fabryki półprzewodników w Malezji, która będzie wytwarzała chipy LED w technologii 6 calowych wafli. Będzie to największa tego typu fabryka na świecie.

Specialty Lighting

W dziale Specialty Lighting (SP) firma skupia się na rozwiązaniach dla motoryzacji, oferując asortyment produktów nie tylko w zakresie tradycyjnych źródeł światła, lecz także opartych na technologii LED. Firma mocno inwestuje także w nowe, pionierskie technologie, takie jak lasery i OLED. Specialty Lighting to również produkty przeznaczone do zastosowania w medycynie, dla branży filmowej i oświetlenie studyjne, kinowe, lotniskowe czy dla przemysłu rozrywkowego i spożywczego.