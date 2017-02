Już po raz dziesiąty firma Elektrotim wraz z partnerami społecznymi poszukuje największych pasjonatów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość zgłoszenia swoich projektów na konkurs Elektryzująca Pasja, w którym za zadanie mają pokazać swoje pasje powiązane z techniką i przekonać jury konkursowe, że jest to wyjątkowe i całkowicie pochłaniające ich hobby. Najlepsi wygrają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz tytuł Największego Pasjonata 2017.

Ideą ogólnopolskiego konkursu Elektryzująca Pasja jest zachęcenie młodych osób do aktywności i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów. Organizatorzy stawiają sobie za cel rozwój zainteresowań zawodowych i umiejętności uczniów, który ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu szkoły.

Firma Elektrotim już od 10 lat organizuje konkurs Elektryzująca Pasja. Nowością tegorocznej edycji są nagrody pieniężne, które mają być niejako symbolem, że „z pasji można żyć” i z powodzeniem może stać się ona sposobem na zarabianie pieniędzy.

– Warto inwestować w młode talenty. Jako Elektrotim, wraz z partnerami chcemy pomagać tym, którzy dopiero rozpoczną swoją drogę zawodową. Po 10-ciu latach systematycznej pracy z młodzieżą doszliśmy do wniosku, że idea konkursu – poszukiwanie nieodkrytych talentów – jest na tyle istotna, iż warto dodatkowo wprowadzić motywator w postaci nagród pieniężnych. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, porady i impulsu do działania. Zmagania konkursowe są szansą na pokazanie się od najlepszej strony, zaprezentowanie swoich pasji i poznanie potencjalnych pracodawców. To też potężna dawka wiedzy, nowe doświadczenie i cenny wpis w CV – oznajmia Andrzej Diakun, prezes firmy Elektrotim.

Szczegóły konkursu

Zadanie konkursowe Elektryzującej Pasji polega na przygotowaniu prezentacji lub filmiku obrazującego wielką pasję autora pracy. Uczniowie mogą zgłaszać prace indywidualne, jak i grupowe (2-5 osób) do 6 marca. Spośród zgłoszonych prac jury konkursowe wybierze 15 finalistów (24 marca), a następnie laureatów: 1-ego, 2-ego, 3-ego miejsca oraz projekty wyróżnione. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną ogłoszeni 26 kwietnia 2017 r. podczas Gali Finałowej w Ratuszu Miejskim we Wrocławiu.

Dla zwycięzców konkursu Elektryzująca Pasja ufundowane zostaną nagrody o łącznej wartości ponad 10 tys. zł, w tym:

nagrody dla uczniów:

1 miejsce – nagroda w wysokości 3 000 zł;

2 miejsce – nagroda w wysokości 1 500 zł;

3 miejsce – nagroda w wysokości 500 zł;

dodatkowo osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe, możliwe są nagrody pocieszenia.

nagrody dla nauczycieli:

dla najaktywniejszego koordynatora, który zgłosi największą ilość prac, spełniających wymogi konkursu 1 000 zł;

dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 1. miejsca w konkursie 1 500 zł;

dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 2. miejsce w konkursie 750 zł;

dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 3. miejsce w konkursie 250 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego regulamin znajdują się na stronach:

www.elektrotim.pl, https://www.facebook.com/ElektryzujacaPasja/