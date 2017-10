30 września 2017 roku w Olsztynie nad Jeziorem Ukiel odbyły się I regaty branży elektrotechnicznej Erko Sailing Cup. W wydarzeniu uczestniczyło 19 trzyosobowych załóg reprezentujących firmy z całej Polski.

W regatach Erko Sailing Cup 2017 rozgrywanych w klasie Omega Standard na jeziorze Ukiel w Olsztynie uczestniczyło 19 drużyn czyli 57 zawodników z całej Polski. 30 września, przy pięknej, słonecznej żeglarskiej pogodzie rozegrano pięć wyścigów.

Zawody rozpoczęły się od krótkich wystąpień prezesa zarządu Erko Piotra Pętlaka, członka zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz Tomasza Boruca, dyrektora zarządzającego SHE ZPDE. Następnie załogi udały się na odprawę, na której wyjaśnione zostały wszystkie szczegóły dotyczące regat m.in. punktacja, podstawowe zasady i wymogi bezpieczeństwa.

Do ostatniego wyścigu kolejność pierwszej trójki nie była przesądzona i zacięta walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. Nie obyło się też bez wywrotki, która dodała regatom dramaturgii i na szczęście skończyła się jedynie na przemoczeniu jej uczestników.

Ostatecznie I Regaty Branży Elektrotechnicznej ERKO Sailing Cup wygrała załoga firmy Apator Control. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja firmy TIM, na trzecim przedsiębiorstwa AQ Wiring Systems. Pełną listę zwycięzców prezentujemy TUTAJ.

Wieczorem podczas uroczystej kolacji w hotelu Omega odbyła się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom oraz oficjalne zamknięcie regat.

Erko

Erko to spółka rodzinna, której siedziba znajduje się w Jonkowie koło Olsztyna, a oddział produkcyjny w Czeluśnicy koło Jasła. Przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących polskich producentów różnego typu końcówek kablowych i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych. Firma dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym oraz nowoczesnym i wszechstronnym parkiem maszynowym. Przedmiotem działalności Erko jest projektowanie, produkcja, usługi, dystrybucja wyrobów i towarów dla przemysłu, a w szczególności: osprzętu elektroinstalacyjnego, oprzyrządowania, narzędzi i urządzeń do prac elektrycznych oraz części, oprzyrządowania i usług dla branży lotniczej.