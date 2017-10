E-mobility, przemysł 4.0, automatyzacja procesów, efektywne systemy zarządzania energią w przedsiębiorstwach to główne tematy poruszane na tegorocznej II Konferencji ZPUE z cyklu „Nowoczesna energia”. Impreza odbyła się 19 października 2017 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Narvil w Serocku.

Spotkanie, zgromadziło partnerów biznesowych i klientów ZPUE – przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorców, pracowników kolei, największych polskich zakładów przemysłowych, firm z branży paliwowej, IT, oraz ekspertów z dziedziny jakości energii i efektywnych systemów zarządzania energią.

Konferencja poruszała aktualne tematy związane z dzisiejszą sytuacją na rynku energii. Prowadzona w swobodnej konwencji i komfortowych wnętrzach Centrum Kongresowego Narvil w Serocku sprzyjających wspólnemu dialogowi wywołała gorące dyskusje na temat wyzwań i priorytetów, jakie stoją dzisiaj przed branżą elektroenergetyczną.

– Zależy nam na otwartym dialogu i zacieśnieniu relacji z ludźmi z naszego otoczenia biznesowego. Relacyjność to dzisiaj jeden z najważniejszych elementów współpracy. W tak ważnej branży jak branża elektroenergetyczna, w obliczu wyzwań, jakie stoją przed nami tego typu spotkania i dyskusje są szalenie potrzebne. Rosną wymagania energetyczne i oczekiwania ze strony odbiorców i użytkowników energii, pojawia się wiele nowych pytań i potrzeb, które chcemy rozwiązywać razem z naszymi partnerami biznesowymi. Do tego łańcucha dołączają kolejne ogniwa – biznesy z różnych obszarów przenikają się i uzupełniają. Przykładem może być branża IT – kiedyś całkiem oderwana od energetyki dzisiaj z nią nierozwalanie połączona – mówi Wojciech Kosiński, członek zarządu, dyrektor handlowy ZPUE S.A.

Oprócz wykładów ekspertów gospodarze zaprezentowali najnowsze, wdrożone w ostatnim czasie rozwiązania oraz koncepcje, nad którymi firma obecnie intensywnie pracuje. Duże zainteresowanie wzbudził temat elektromobilności i udziału ZPUE w budowaniu infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, który referował Łukasz Nieradko, dyrektor ds. Innowacji w ZPUE S.A. W swoim wystąpieniu rozwinął także koncepcje SPS (Smart Power Station) – inteligentnej stacji transformatorowej ZPUE, która oprócz funkcji rozdzielczo- dystrybucyjnych będzie jednocześnie magazynem energii, ładowarką samochodów elektrycznych i przyłączem ze źródeł OZE.

Prezes zarządu ZPUE Janusz Petrykowski

O przyszłości i trendach w przemyśle 4.0 mówił prezes zarządu ZPUE Janusz Petrykowski, który otworzył spotkanie.

– Jesteśmy na progu rewolucji, która zasadniczo zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W skali zasięgu i złożoności przekształcenie to będzie odmienne od wszystkiego, czego ludzkość obecnie doświadczyła. Czwarta rewolucja przemysłowa będzie miała ogromny wpływ na nasze życie, na biznes i wszystkie gałęzie przemysłu, na współpracę i modele operacyjne na życie przyszłych pokoleń – mówił Janusz Petrykowski.

Równie ważnymi tematami, które nabierają coraz większego znaczenia w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, były te związane z jej efektywnym zarządzaniem. Jak przekonywał Mirosław Włas z Politechniki Gdańskiej systemy zarządzania energią w zakładach przemysłowych przynoszą zdecydowane oszczędności i zwiększają bezpieczeństwo.

Spotkanie, zgromadziło partnerów biznesowych i klientów ZPUE

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w gronie specjalistów – menadżerów, inżynierów, projektantów, wykonawców i na bieżąco omówić wszystkie ważne kwestie związane z rynkiem elektroenergetycznym. To było bardzo owocne i inspirujące spotkanie, z które serdecznie wszystkim dziękuję – dodaje Wojciech Kosiński, członek zarządu, dyrektor handlowy ZPUE S.A.