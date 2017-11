1 listopada ruszyła nowa promocja w firmowym e-sklepie Helukabel Polska. Dzięki niej na pierwsze i kolejne zakupy można otrzymać po 10% rabatu.

Niedawno firma Helukabel Polska uruchomiła własny, firmowy sklep internetowy sklephelukabel.pl. Od 1 listopada do 31 grudnia 2017 roku trwa promocja, dzięki której za samą rejestrację można otrzymać rabat w wysokości 10% na cały asortyment e-sklepu. Co więcej, klienci, którzy prześlą do firmy Helukabel opinię na temat dokonanych zakupów otrzymają kolejne 10% rabatu na następny zakup.

Termin wykorzystania rabatu za rejestrację w sklepie internetowym upływa z końcem bieżącego roku, zaś rabat za przesłanie opinii o dokonanych zakupach można wykorzystać do końca roku 2018.

Uruchomienie sklepu www to nie jedyne w ostatnim czasie działania Helukabel Polska w obszarze e-commerce i mobilności. W ubiegłym roku spółka stworzyła aplikację na smartfony i tablety. Dzięki aplikacji dostępnej na platformie Android użytkownik w łatwy i intuicyjny sposób może wyszukać potrzebny produkt oraz wszystkie informacje techniczne o nim oraz – przy wykorzystaniu schowka – stworzyć listę interesujących produktów. Ponadto umożliwia ona wysyłanie zapytań dotyczących konkretnego produktu lub grupy produktów, a także pozwala na śledzenie nowości, promocji, czy ofert wyprzedażowych. Za pośrednictwem aplikacji użytkownik może również skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym firmy.

Helukabel Polska

Firma Helukabel Polska powstała w 2000 roku. Jest oddziałem działającego od blisko 40 lat niemieckiego przedsiębiorstwa, specjalizującego się w produkcji oraz dystrybucji kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla wszystkich branż i wszelkich zastosowań.

Siedziba firmy, z nowoczesnym magazynem oraz budynkiem biurowym, mieści się w miejscowości Krze Duże na Mazowszu, przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych. Obecnie Helukabel Polska jest największym i najnowocześniejszym – poza terenem Niemiec –oddziałem Helukabel na świecie.